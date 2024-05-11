https://ria.ru/20240511/shadaev-1945278454.html
Шадаева предложили переназначить на должность главы Минцифры
Шадаева предложили переназначить на должность главы Минцифры - РИА Новости, 11.05.2024
Шадаева предложили переназначить на должность главы Минцифры
Председатель правительства Михаил Мишустин предложил переназначить Максута Шадаева на должность главы Минцифры, говорится в сообщении кабмина. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:27
2024-05-11T18:27
2024-05-11T19:14
политика
россия
михаил мишустин
максут шадаев
владимир путин
госдума рф
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин предложил переназначить Максута Шадаева на должность главы Минцифры, говорится в сообщении кабмина. "В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом "О правительстве Российской Федерации" председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной думы предложения по составу нового правительства… Свои посты в новом составе правительства, как предполагается, сохранят:… Максут Шадаев (Минцифры)", - сказано в сообщении кабмина. Шадаев был назначен министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 21 января 2020 года. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром РФ. До этого Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента на пленарном заседании в пятницу утвердила его кандидатуру и направила постановление об утверждении президенту страны.
https://ria.ru/20240511/putin-1945240687.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, михаил мишустин, максут шадаев, владимир путин, госдума рф, назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Максут Шадаев, Владимир Путин, Госдума РФ, Назначение нового состава правительства России
Шадаева предложили переназначить на должность главы Минцифры
Мишустин предложил переназначить Шадаева на должность главы Минцифры