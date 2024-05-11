https://ria.ru/20240511/shadaev-1945278454.html

Шадаева предложили переназначить на должность главы Минцифры

Шадаева предложили переназначить на должность главы Минцифры - РИА Новости, 11.05.2024

Шадаева предложили переназначить на должность главы Минцифры

Председатель правительства Михаил Мишустин предложил переназначить Максута Шадаева на должность главы Минцифры, говорится в сообщении кабмина. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T18:27

2024-05-11T18:27

2024-05-11T19:14

политика

россия

михаил мишустин

максут шадаев

владимир путин

госдума рф

назначение нового состава правительства россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932780871_0:0:2894:1628_1920x0_80_0_0_4f9821d933cd36ab309cb579cfc3d7c2.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин предложил переназначить Максута Шадаева на должность главы Минцифры, говорится в сообщении кабмина. "В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом "О правительстве Российской Федерации" председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной думы предложения по составу нового правительства… Свои посты в новом составе правительства, как предполагается, сохранят:… Максут Шадаев (Минцифры)", - сказано в сообщении кабмина. Шадаев был назначен министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 21 января 2020 года. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром РФ. До этого Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента на пленарном заседании в пятницу утвердила его кандидатуру и направила постановление об утверждении президенту страны.

https://ria.ru/20240511/putin-1945240687.html

https://ria.ru/20240511/patrushev-1945277225.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, михаил мишустин, максут шадаев, владимир путин, госдума рф, назначение нового состава правительства россии