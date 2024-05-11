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Шадаева предложили переназначить на должность главы Минцифры - РИА Новости, 11.05.2024
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18:27 11.05.2024 (обновлено: 19:14 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/shadaev-1945278454.html
Шадаева предложили переназначить на должность главы Минцифры
Шадаева предложили переназначить на должность главы Минцифры - РИА Новости, 11.05.2024
Шадаева предложили переназначить на должность главы Минцифры
Председатель правительства Михаил Мишустин предложил переназначить Максута Шадаева на должность главы Минцифры, говорится в сообщении кабмина. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:27
2024-05-11T19:14
политика
россия
михаил мишустин
максут шадаев
владимир путин
госдума рф
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин предложил переназначить Максута Шадаева на должность главы Минцифры, говорится в сообщении кабмина. "В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом "О правительстве Российской Федерации" председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной думы предложения по составу нового правительства… Свои посты в новом составе правительства, как предполагается, сохранят:… Максут Шадаев (Минцифры)", - сказано в сообщении кабмина. Шадаев был назначен министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 21 января 2020 года. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром РФ. До этого Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента на пленарном заседании в пятницу утвердила его кандидатуру и направила постановление об утверждении президенту страны.
https://ria.ru/20240511/putin-1945240687.html
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политика, россия, михаил мишустин, максут шадаев, владимир путин, госдума рф, назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Максут Шадаев, Владимир Путин, Госдума РФ, Назначение нового состава правительства России
Шадаева предложили переназначить на должность главы Минцифры

Мишустин предложил переназначить Шадаева на должность главы Минцифры

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк Максут Шадаев
 Максут Шадаев
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Максут Шадаев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин предложил переназначить Максута Шадаева на должность главы Минцифры, говорится в сообщении кабмина.
"В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом "О правительстве Российской Федерации" председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной думы предложения по составу нового правительства… Свои посты в новом составе правительства, как предполагается, сохранят:… Максут Шадаев (Минцифры)", - сказано в сообщении кабмина.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в СВО - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Путин утвердил структуру правительства
Вчера, 14:16
Шадаев был назначен министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 21 января 2020 года.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром РФ. До этого Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента на пленарном заседании в пятницу утвердила его кандидатуру и направила постановление об утверждении президенту страны.
Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Мишустин предложил назначить Дмитрия Патрушева вице-премьером
Вчера, 18:23
 
ПолитикаРоссияМихаил МишустинМаксут ШадаевВладимир ПутинГосдума РФНазначение нового состава правительства России
 
 
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