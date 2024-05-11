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В СБУ заявили, что предотвратили теракты в Киеве 9 мая - РИА Новости, 11.05.2024
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20:06 11.05.2024 (обновлено: 21:17 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/sbu-1945291885.html
В СБУ заявили, что предотвратили теракты в Киеве 9 мая
В СБУ заявили, что предотвратили теракты в Киеве 9 мая - РИА Новости, 11.05.2024
В СБУ заявили, что предотвратили теракты в Киеве 9 мая
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Артем Дехтяренко утверждает, что спецслужбы предотвратили 9 мая серию терактов в Киеве, задержав с поличным... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T20:06
2024-05-11T21:17
в мире
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Артем Дехтяренко утверждает, что спецслужбы предотвратили 9 мая серию терактов в Киеве, задержав с поличным исполнителей, при этом детали спецоперации не раскрывают. "Сотрудники службы безопасности Украины предотвратили теракты, которые российское ГРУ планировало на 9 мая в Киеве. Исполнители теракта задержаны с поличным. Также собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след", - приводит слова Дехтяренко агентство "Укринформ". Детали спецоперации в СБУ, как пишет агентство, пообещали раскрыть позже.
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в мире, киев, украина, служба безопасности украины, главное разведывательное управление рф
В мире, Киев, Украина, Служба безопасности Украины, Главное разведывательное управление РФ
В СБУ заявили, что предотвратили теракты в Киеве 9 мая

СБУ заявила о предотвращении серии терактов в Киеве 9 мая

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники СБУ Украины
Сотрудники СБУ Украины - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники СБУ Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Артем Дехтяренко утверждает, что спецслужбы предотвратили 9 мая серию терактов в Киеве, задержав с поличным исполнителей, при этом детали спецоперации не раскрывают.
«
"Сотрудники службы безопасности Украины предотвратили теракты, которые российское ГРУ планировало на 9 мая в Киеве. Исполнители теракта задержаны с поличным. Также собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след", - приводит слова Дехтяренко агентство "Укринформ".
Детали спецоперации в СБУ, как пишет агентство, пообещали раскрыть позже.
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