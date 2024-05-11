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В СБУ заявили, что предотвратили теракты в Киеве 9 мая

В СБУ заявили, что предотвратили теракты в Киеве 9 мая - РИА Новости, 11.05.2024

В СБУ заявили, что предотвратили теракты в Киеве 9 мая

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Артем Дехтяренко утверждает, что спецслужбы предотвратили 9 мая серию терактов в Киеве, задержав с поличным... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T20:06

2024-05-11T20:06

2024-05-11T21:17

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Артем Дехтяренко утверждает, что спецслужбы предотвратили 9 мая серию терактов в Киеве, задержав с поличным исполнителей, при этом детали спецоперации не раскрывают. "Сотрудники службы безопасности Украины предотвратили теракты, которые российское ГРУ планировало на 9 мая в Киеве. Исполнители теракта задержаны с поличным. Также собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след", - приводит слова Дехтяренко агентство "Укринформ". Детали спецоперации в СБУ, как пишет агентство, пообещали раскрыть позже.

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в мире, киев, украина, служба безопасности украины, главное разведывательное управление рф