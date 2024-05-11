Мишустин предложил Савельеву пост вице-премьера по транспорту
Мишустин предложил Савельева на должность вице-премьера России по транспорту
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Виталий Савельев. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил Виталия Савельева на должность вице-премьера России по транспорту, сообщило правительство.
Савельев до этого занимал пост министра транспорта РФ. Он стал им в ноябре 2020 года. До назначения он занимал пост гендиректора крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот".
"Учитывая значимость дальнейшего развития транспорта и логистики, включая международные транспортные коридоры, в новом составе правительства появится должность профильного вице-премьера. В качестве кандидата на этот пост предложен Виталий Савельев, в последние годы возглавлявший министерство транспорта, а до этого на протяжении многих лет одну из крупнейших отечественных авиакомпаний", - говорится в сообщении кабмина.
"Виталий Савельев досконально знает отрасль, обладает необходимым опытом и управленческим потенциалом для решения стоящих на повестке задач по развитию транспорта, налаживанию новых логистических коридоров и реализации крупных проектов в этой значимой сфере. В должности министра он обеспечил устойчивость вверенной отрасли перед западными санкциями и продолжит эффективно работать на новом посту", - сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.
Савельев родился 18 января 1954 года. В 1977 году окончил Механико-машиностроительный факультет Ленинградского политехнического института по специальности "инженер-механик строительных и дорожных машин и оборудования", в 1986 году – Ленинградский инженерно-экономический институт.
С 1977 года работал на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, прошёл путь от инженера-наладчика до главного конструктора одного из объединений "КрасноярскГЭСстрой". В разные годы был замуправляющего Всесоюзным трестом "Севзапметаллургмонтаж" Минмонтажспецстроя СССР, замначальника главка "Главленинградинжстрой" Ленгорисполкома, президентом СП "ДиалогИнвест", предправления банка "Россия", предправления банка "МЕНАТЕП Санкт-Петербург".
Был зампредседателя правления "Газпрома", замминистра экономического развития и торговли РФ, первым вице-президентом АФК "Система".