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На саммите в США не примут решения о членстве Украины в НАТО, заявил Павел - РИА Новости, 12.05.2024
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22:43 11.05.2024 (обновлено: 00:20 12.05.2024)
https://ria.ru/20240511/sammit-1945308557.html
На саммите в США не примут решения о членстве Украины в НАТО, заявил Павел
На саммите в США не примут решения о членстве Украины в НАТО, заявил Павел - РИА Новости, 12.05.2024
На саммите в США не примут решения о членстве Украины в НАТО, заявил Павел
Участники саммита в Вашингтоне не примут решения о членстве Украины в НАТО, заявил президент Чехии Петр Павел, предложив Киеву обменять отказ от вступления в... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-11T22:43
2024-05-12T00:20
в мире
украина
вашингтон (штат)
чехия
петр павел
нато
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ВЕНА, 11 мая - РИА Новости. Участники саммита в Вашингтоне не примут решения о членстве Украины в НАТО, заявил президент Чехии Петр Павел, предложив Киеву обменять отказ от вступления в альянса на гарантии безопасности. "На саммите в Вашингтоне решение о членстве Украины в НАТО принято не будет. Но еще больше стран предоставят Украине гарантии безопасности в двусторонних соглашениях. Скажем так, это промежуточный шаг на пути к членству. Сегодня никто не отрицает будущего членства Украины в НАТО. Но мы должны ясно дать понять россиянам, что членство в НАТО для Украины не представляет прямой угрозы для России", - сказал глава Чехии в интервью австрийской газете die Presse. Ранее сообщалось, что саммит НАТО в Вашингтоне пройдет 9-11 июля текущего года. Пот этом он также отметил, что отказ Украины от членства в НАТО можно было бы обменять, "например", на гарантии безопасности для нее.
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в мире, украина, вашингтон (штат), чехия, петр павел, нато
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Чехия, Петр Павел, НАТО
На саммите в США не примут решения о членстве Украины в НАТО, заявил Павел

Президент Чехии Петр Павел допустил отказ Украины от членства в НАТО

© AP Photo / Petr David Josek Петр Павел
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Петр Павел . Архивное фото
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ВЕНА, 11 мая - РИА Новости. Участники саммита в Вашингтоне не примут решения о членстве Украины в НАТО, заявил президент Чехии Петр Павел, предложив Киеву обменять отказ от вступления в альянса на гарантии безопасности.
«
"На саммите в Вашингтоне решение о членстве Украины в НАТО принято не будет. Но еще больше стран предоставят Украине гарантии безопасности в двусторонних соглашениях. Скажем так, это промежуточный шаг на пути к членству. Сегодня никто не отрицает будущего членства Украины в НАТО. Но мы должны ясно дать понять россиянам, что членство в НАТО для Украины не представляет прямой угрозы для России", - сказал глава Чехии в интервью австрийской газете die Presse.
Ранее сообщалось, что саммит НАТО в Вашингтоне пройдет 9-11 июля текущего года.
Пот этом он также отметил, что отказ Украины от членства в НАТО можно было бы обменять, "например", на гарантии безопасности для нее.
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