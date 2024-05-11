Рейтинг@Mail.ru
Не повлияет. МИД Швейцарии сделал странное заявление о саммите по Украине - РИА Новости, 11.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:35 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/sammit-1945193885.html
Не повлияет. МИД Швейцарии сделал странное заявление о саммите по Украине
Не повлияет. МИД Швейцарии сделал странное заявление о саммите по Украине - РИА Новости, 11.05.2024
Не повлияет. МИД Швейцарии сделал странное заявление о саммите по Украине
Мирная конференция по Украине и поддержка Киева никак не влияют на нейтралитет Швейцарии, заявил МИД страны агентству Reuters. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T03:35
2024-05-11T03:35
в мире
украина
швейцария
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852217406_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9edbe5ad7efc4036ba2dfd272c03ab6c.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Мирная конференция по Украине и поддержка Киева никак не влияют на нейтралитет Швейцарии, заявил МИД страны агентству Reuters.В ведомстве считают, что нейтралитет страны остается "постоянным", а организованная по просьбе Киева мирная конференция никак не повлияет на нейтральный статус Швейцарии.&quot;Быть нейтральными не значит быть безразличными. &lt;...&gt; Право на нейтралитет не мешает солидарности и поддержке Украины&quot;, — выразили мнение в МИД Швейцарии.В агентстве, в свою очередь, обратили внимание, что мирный саммит не только не послужит разрешению конфликта на Украине, но и покажет всему миру, что "нейтральная" Швейцария на деле все больше следует интересам Западной Европы."Она (мирная конференция. — Прим. ред.) будет направлена на укрепление позиций Украины, а не на поиск путей к немедленному миру", — рассказал журналистам бывший посол Швейцарии в Австралии, Сингапуре и Кувейте Дэниэл Уокер.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил в интервью боснийскому телеканалу "АТВ", что некоторые страны, которые планируют принять участие во встрече по Украине в Швейцарии, планируют сделать это лишь для того, чтобы объяснить бессмысленность проведения такого мероприятия без участия России и на основе ультиматумов.
https://ria.ru/20240506/zelenskiy-1944129718.html
https://ria.ru/20240505/vss-1944031348.html
https://ria.ru/20240502/zelenskiy-1943585257.html
украина
швейцария
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852217406_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_78b3921062fb654b3ae73ff6d1b13476.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, швейцария, россия
В мире, Украина, Швейцария, Россия
Не повлияет. МИД Швейцарии сделал странное заявление о саммите по Украине

МИД Швейцарии уверен, что поддержка Украины не нарушает нейтралитет страны

© РИА Новости / Александр ВильфБерн
Берн - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Берн. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Мирная конференция по Украине и поддержка Киева никак не влияют на нейтралитет Швейцарии, заявил МИД страны агентству Reuters.
В ведомстве считают, что нейтралитет страны остается "постоянным", а организованная по просьбе Киева мирная конференция никак не повлияет на нейтральный статус Швейцарии.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
"Последний почин". На Украине раскрыли, что ждет Зеленского в Швейцарии
6 мая, 13:45
«

"Быть нейтральными не значит быть безразличными. <...> Право на нейтралитет не мешает солидарности и поддержке Украины", — выразили мнение в МИД Швейцарии.

В агентстве, в свою очередь, обратили внимание, что мирный саммит не только не послужит разрешению конфликта на Украине, но и покажет всему миру, что "нейтральная" Швейцария на деле все больше следует интересам Западной Европы.
"Она (мирная конференция. — Прим. ред.) будет направлена на укрепление позиций Украины, а не на поиск путей к немедленному миру", — рассказал журналистам бывший посол Швейцарии в Австралии, Сингапуре и Кувейте Дэниэл Уокер.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Папа Римский рассказал, при каком условии поедет на конференцию по Украине
5 мая, 23:29
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил в интервью боснийскому телеканалу "АТВ", что некоторые страны, которые планируют принять участие во встрече по Украине в Швейцарии, планируют сделать это лишь для того, чтобы объяснить бессмысленность проведения такого мероприятия без участия России и на основе ультиматумов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
"Лжец": Зеленского поставили на место после слов о мире с Россией
2 мая, 23:12
 
В миреУкраинаШвейцарияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала