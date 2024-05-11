https://ria.ru/20240511/sammit-1945193885.html

Не повлияет. МИД Швейцарии сделал странное заявление о саммите по Украине

Не повлияет. МИД Швейцарии сделал странное заявление о саммите по Украине - РИА Новости, 11.05.2024

Не повлияет. МИД Швейцарии сделал странное заявление о саммите по Украине

Мирная конференция по Украине и поддержка Киева никак не влияют на нейтралитет Швейцарии, заявил МИД страны агентству Reuters. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T03:35

2024-05-11T03:35

2024-05-11T03:35

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Мирная конференция по Украине и поддержка Киева никак не влияют на нейтралитет Швейцарии, заявил МИД страны агентству Reuters.В ведомстве считают, что нейтралитет страны остается "постоянным", а организованная по просьбе Киева мирная конференция никак не повлияет на нейтральный статус Швейцарии."Быть нейтральными не значит быть безразличными. <...> Право на нейтралитет не мешает солидарности и поддержке Украины", — выразили мнение в МИД Швейцарии.В агентстве, в свою очередь, обратили внимание, что мирный саммит не только не послужит разрешению конфликта на Украине, но и покажет всему миру, что "нейтральная" Швейцария на деле все больше следует интересам Западной Европы."Она (мирная конференция. — Прим. ред.) будет направлена на укрепление позиций Украины, а не на поиск путей к немедленному миру", — рассказал журналистам бывший посол Швейцарии в Австралии, Сингапуре и Кувейте Дэниэл Уокер.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил в интервью боснийскому телеканалу "АТВ", что некоторые страны, которые планируют принять участие во встрече по Украине в Швейцарии, планируют сделать это лишь для того, чтобы объяснить бессмысленность проведения такого мероприятия без участия России и на основе ультиматумов.

https://ria.ru/20240506/zelenskiy-1944129718.html

https://ria.ru/20240505/vss-1944031348.html

https://ria.ru/20240502/zelenskiy-1943585257.html

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