Не повлияет. МИД Швейцарии сделал странное заявление о саммите по Украине
МИД Швейцарии уверен, что поддержка Украины не нарушает нейтралитет страны
Берн. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Мирная конференция по Украине и поддержка Киева никак не влияют на нейтралитет Швейцарии, заявил МИД страны агентству Reuters.
В ведомстве считают, что нейтралитет страны остается "постоянным", а организованная по просьбе Киева мирная конференция никак не повлияет на нейтральный статус Швейцарии.
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"Быть нейтральными не значит быть безразличными. <...> Право на нейтралитет не мешает солидарности и поддержке Украины", — выразили мнение в МИД Швейцарии.
В агентстве, в свою очередь, обратили внимание, что мирный саммит не только не послужит разрешению конфликта на Украине, но и покажет всему миру, что "нейтральная" Швейцария на деле все больше следует интересам Западной Европы.
"Она (мирная конференция. — Прим. ред.) будет направлена на укрепление позиций Украины, а не на поиск путей к немедленному миру", — рассказал журналистам бывший посол Швейцарии в Австралии, Сингапуре и Кувейте Дэниэл Уокер.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил в интервью боснийскому телеканалу "АТВ", что некоторые страны, которые планируют принять участие во встрече по Украине в Швейцарии, планируют сделать это лишь для того, чтобы объяснить бессмысленность проведения такого мероприятия без участия России и на основе ультиматумов.