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Мощнейшие вспышки на Солнце не повлияли на работу МКС - РИА Новости, 11.05.2024
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15:30 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/roskosmos-1945251728.html
Мощнейшие вспышки на Солнце не повлияли на работу МКС
Мощнейшие вспышки на Солнце не повлияли на работу МКС - РИА Новости, 11.05.2024
Мощнейшие вспышки на Солнце не повлияли на работу МКС
Мощнейшие вспышки на Солнце, которые повлекли сильную геомагнитную бурю, не повлияли на работу Международной космической станции, коррекция орбиты станции не... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T15:30
2024-05-11T15:30
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мощнейшие вспышки на Солнце, которые повлекли сильную геомагнитную бурю, не повлияли на работу Международной космической станции, коррекция орбиты станции не требуется, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе "Роскосмоса". "Мощнейшие вспышки на Солнце, которые стали причиной сильной геомагнитной бури на Земле, не повлияли на работу МКС и коррекция орбиты станции не требуется", - говорится в сообщении. На Земле после нескольких мощных выбросов солнечного вещества началась и до сих пор длится магнитная буря. 11 мая она достигла высшего балла G5, чего не было с 2005 года.
https://ria.ru/20240510/burya-1945058169.html
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космос - риа наука, земля, роскосмос, вспышки на солнце
Космос - РИА Наука, Земля, Роскосмос, вспышки на Солнце
Мощнейшие вспышки на Солнце не повлияли на работу МКС

"Роскосмос": МКС работает штатно в условиях мощной геомагнитной бури

© SDO/AIA Развитие эруптивного протуберанца
Развитие эруптивного протуберанца
© SDO/AIA
Развитие эруптивного протуберанца . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мощнейшие вспышки на Солнце, которые повлекли сильную геомагнитную бурю, не повлияли на работу Международной космической станции, коррекция орбиты станции не требуется, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе "Роскосмоса".
«
"Мощнейшие вспышки на Солнце, которые стали причиной сильной геомагнитной бури на Земле, не повлияли на работу МКС и коррекция орбиты станции не требуется", - говорится в сообщении.
На Земле после нескольких мощных выбросов солнечного вещества началась и до сих пор длится магнитная буря. 11 мая она достигла высшего балла G5, чего не было с 2005 года.
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Космос - РИА НаукаЗемляРоскосмосвспышки на Солнце
 
 
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