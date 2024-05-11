https://ria.ru/20240511/roskosmos-1945251728.html

Мощнейшие вспышки на Солнце не повлияли на работу МКС

Мощнейшие вспышки на Солнце не повлияли на работу МКС - РИА Новости, 11.05.2024

Мощнейшие вспышки на Солнце не повлияли на работу МКС

Мощнейшие вспышки на Солнце, которые повлекли сильную геомагнитную бурю, не повлияли на работу Международной космической станции, коррекция орбиты станции не... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T15:30

2024-05-11T15:30

2024-05-11T15:30

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земля

роскосмос

вспышки на солнце

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мощнейшие вспышки на Солнце, которые повлекли сильную геомагнитную бурю, не повлияли на работу Международной космической станции, коррекция орбиты станции не требуется, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе "Роскосмоса". "Мощнейшие вспышки на Солнце, которые стали причиной сильной геомагнитной бури на Земле, не повлияли на работу МКС и коррекция орбиты станции не требуется", - говорится в сообщении. На Земле после нескольких мощных выбросов солнечного вещества началась и до сих пор длится магнитная буря. 11 мая она достигла высшего балла G5, чего не было с 2005 года.

https://ria.ru/20240510/burya-1945058169.html

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космос - риа наука, земля, роскосмос, вспышки на солнце