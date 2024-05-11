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ПВО уничтожила 12 снарядов системы Vampire над Белгородской областью - РИА Новости, 11.05.2024
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20:12 11.05.2024 (обновлено: 20:17 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/pvo-1945292713.html
ПВО уничтожила 12 снарядов системы Vampire над Белгородской областью
ПВО уничтожила 12 снарядов системы Vampire над Белгородской областью - РИА Новости, 11.05.2024
ПВО уничтожила 12 снарядов системы Vampire над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью 12 запущенных Украиной снарядов РСЗО Vampire, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T20:12
2024-05-11T20:17
белгородская область
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью 12 запущенных Украиной снарядов РСЗО Vampire, сообщили в субботу в Минобороны России."Одиннадцатого мая около 19.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО двенадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240511/kharkov-1945250938.html
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белгородская область, безопасность, россия, украина
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина
ПВО уничтожила 12 снарядов системы Vampire над Белгородской областью

ПВО уничтожила 12 реактивных снарядов системы Vampire над Белгородской областью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитно-ракетный дивизион ЦВО . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью 12 запущенных Украиной снарядов РСЗО Vampire, сообщили в субботу в Минобороны России.
«
"Одиннадцатого мая около 19.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", - говорится в сообщении.
"Дежурными средствами ПВО двенадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - добавили в МО РФ.
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