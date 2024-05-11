https://ria.ru/20240511/pvo-1945292713.html

ПВО уничтожила 12 снарядов системы Vampire над Белгородской областью

ПВО уничтожила 12 снарядов системы Vampire над Белгородской областью - РИА Новости, 11.05.2024

ПВО уничтожила 12 снарядов системы Vampire над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью 12 запущенных Украиной снарядов РСЗО Vampire, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T20:12

2024-05-11T20:12

2024-05-11T20:17

белгородская область

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью 12 запущенных Украиной снарядов РСЗО Vampire, сообщили в субботу в Минобороны России."Одиннадцатого мая около 19.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО двенадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240511/kharkov-1945250938.html

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белгородская область, безопасность, россия, украина