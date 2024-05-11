https://ria.ru/20240511/putin-1945223403.html
Путин встретился с Мантуровым и Чемезовым
Путин встретился с Мантуровым и Чемезовым - РИА Новости, 11.05.2024
Путин встретился с Мантуровым и Чемезовым
Президент Владимир Путин встретился с исполняющим обязанности вице-премьера — главы Минпромторга Денисом Мантуровым и главой госкорпорации "Ростех" Сергеем... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T12:12
2024-05-11T12:12
2024-05-11T13:54
политика
владимир путин
сергей чемезов
денис мантуров
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился с исполняющим обязанности вице-премьера — главы Минпромторга Денисом Мантуровым и главой госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым."Знаю, что многое сделано, налажено, все функционирует. Но есть и вопросы, которые требуют особого внимания. На них сегодня и остановимся", — сказал глава государства.Он отметил, что в рамках "Ростеха" сосредоточен большой объем гражданской и оборонной промышленности.Президент также напомнил, что никаких сбоев в работе до формирования нового кабинета министров быть не должно.Встреча прошла в Кремле.
https://ria.ru/20240313/ekonomika-1932644249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, сергей чемезов, денис мантуров, москва
Политика, Владимир Путин, Сергей Чемезов, Денис Мантуров, Москва
Путин встретился с Мантуровым и Чемезовым
Путин в Кремле встретился с Мантуровым и Чемезовым