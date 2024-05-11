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В Венесуэле заявили об уникальности политики Путина - РИА Новости, 11.05.2024
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06:18 11.05.2024 (обновлено: 06:57 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/putin-1945197876.html
В Венесуэле заявили об уникальности политики Путина
В Венесуэле заявили об уникальности политики Путина - РИА Новости, 11.05.2024
В Венесуэле заявили об уникальности политики Путина
Российский президент Владимир Путин является единственным из мировых лидеров, кто взялся перестроить международные отношения и окончательно похоронить гегемонию РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T06:18
2024-05-11T06:57
в мире
россия
европа
венесуэла
владимир путин
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КАРАКАС, 11 мая - РИА Новости. Российский президент Владимир Путин является единственным из мировых лидеров, кто взялся перестроить международные отношения и окончательно похоронить гегемонию североамериканского империализма, эта политика обеспечила ему мощных союзников, а продолжение его президентского срока будет иметь решающее значение для России, Европы и мира, заявил РИА Новости председатель комиссии по экономике и финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы Хесус Фария. "Путин поднял на флаг уникальное обязательство, я думаю, что уникальное, как никто другой на планете, с целью преобразовать международные отношения, окончательно похоронить гегемонию североамериканского империализма, политику экспансии, доминирования, указа, давления, незаконных и уголовных санкций, которые правительство Соединенных Штатов применяет преступным образом против многих государств и регионов планеты при позорной поддержке группы европейских стран и стран за пределами Европы, связанных с Соединенными Штатами. Похоронить это и перейти к новому мировому порядку", - сказал Фария. По словам собеседника агентства, политика Путина привлекла на сторону России не только "великих союзников", таких как Китай, но и другие страны - такие, как Венесуэла. Как отметил Фария, несмотря на небольшие географические, демографические и экономические размеры страны, Венесуэла не только начала борьбу за многополярный мир, но и добилась успеха в очень тяжелой схватке с империализмом. "Это одно из самых важных политических событий последних лет - ошеломляющая победа Путина, и она будет иметь очень значительные последствия для России, Европы и мира", - добавил депутат.
https://ria.ru/20240508/rossiya-1944512042.html
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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в мире, россия, европа, венесуэла, владимир путин
В мире, Россия, Европа, Венесуэла, Владимир Путин
В Венесуэле заявили об уникальности политики Путина

Депутат Фария: политика Путина может окончательно похоронить гегемонию США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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КАРАКАС, 11 мая - РИА Новости. Российский президент Владимир Путин является единственным из мировых лидеров, кто взялся перестроить международные отношения и окончательно похоронить гегемонию североамериканского империализма, эта политика обеспечила ему мощных союзников, а продолжение его президентского срока будет иметь решающее значение для России, Европы и мира, заявил РИА Новости председатель комиссии по экономике и финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы Хесус Фария.
"Путин поднял на флаг уникальное обязательство, я думаю, что уникальное, как никто другой на планете, с целью преобразовать международные отношения, окончательно похоронить гегемонию североамериканского империализма, политику экспансии, доминирования, указа, давления, незаконных и уголовных санкций, которые правительство Соединенных Штатов применяет преступным образом против многих государств и регионов планеты при позорной поддержке группы европейских стран и стран за пределами Европы, связанных с Соединенными Штатами. Похоронить это и перейти к новому мировому порядку", - сказал Фария.
Сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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По словам собеседника агентства, политика Путина привлекла на сторону России не только "великих союзников", таких как Китай, но и другие страны - такие, как Венесуэла.
Как отметил Фария, несмотря на небольшие географические, демографические и экономические размеры страны, Венесуэла не только начала борьбу за многополярный мир, но и добилась успеха в очень тяжелой схватке с империализмом.
"Это одно из самых важных политических событий последних лет - ошеломляющая победа Путина, и она будет иметь очень значительные последствия для России, Европы и мира", - добавил депутат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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