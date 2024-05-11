https://ria.ru/20240511/putin-1945197876.html

В Венесуэле заявили об уникальности политики Путина

В Венесуэле заявили об уникальности политики Путина - РИА Новости, 11.05.2024

В Венесуэле заявили об уникальности политики Путина

Российский президент Владимир Путин является единственным из мировых лидеров, кто взялся перестроить международные отношения и окончательно похоронить гегемонию РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T06:18

2024-05-11T06:18

2024-05-11T06:57

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КАРАКАС, 11 мая - РИА Новости. Российский президент Владимир Путин является единственным из мировых лидеров, кто взялся перестроить международные отношения и окончательно похоронить гегемонию североамериканского империализма, эта политика обеспечила ему мощных союзников, а продолжение его президентского срока будет иметь решающее значение для России, Европы и мира, заявил РИА Новости председатель комиссии по экономике и финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы Хесус Фария. "Путин поднял на флаг уникальное обязательство, я думаю, что уникальное, как никто другой на планете, с целью преобразовать международные отношения, окончательно похоронить гегемонию североамериканского империализма, политику экспансии, доминирования, указа, давления, незаконных и уголовных санкций, которые правительство Соединенных Штатов применяет преступным образом против многих государств и регионов планеты при позорной поддержке группы европейских стран и стран за пределами Европы, связанных с Соединенными Штатами. Похоронить это и перейти к новому мировому порядку", - сказал Фария. По словам собеседника агентства, политика Путина привлекла на сторону России не только "великих союзников", таких как Китай, но и другие страны - такие, как Венесуэла. Как отметил Фария, несмотря на небольшие географические, демографические и экономические размеры страны, Венесуэла не только начала борьбу за многополярный мир, но и добилась успеха в очень тяжелой схватке с империализмом. "Это одно из самых важных политических событий последних лет - ошеломляющая победа Путина, и она будет иметь очень значительные последствия для России, Европы и мира", - добавил депутат.

https://ria.ru/20240508/rossiya-1944512042.html

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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в мире, россия, европа, венесуэла, владимир путин