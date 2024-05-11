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Пушилин призвал освободить все русские города - РИА Новости, 11.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:07 11.05.2024 (обновлено: 17:47 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/pushilin-1945248145.html
Пушилин призвал освободить все русские города
Пушилин призвал освободить все русские города - РИА Новости, 11.05.2024
Пушилин призвал освободить все русские города
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что все русские города должны быть освобождены, в том числе Харьков, Одесса и Днепропетровск,... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T15:07
2024-05-11T17:47
специальная военная операция на украине
в мире
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денис пушилин
киев
москва
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что все русские города должны быть освобождены, в том числе Харьков, Одесса и Днепропетровск, историческая справедливость должна быть восстановлена. "Мы с 2014 года свою позицию не меняем, мы считаем, что все города, русские города, должны быть освобождены, потому что там продолжают находиться наши люди, часть из них, конечно же, введена в заблуждение, но, преимущественно, это русские люди, с нашей кровью. У многих есть родственники и в других уголках нашей большой страны. И здесь эти города просто оставить навсегда украинским нацистам, это недопустимо", - заявил Пушилин. Он отметил, что ведет речь о городах, которые, также как и Донбасс, были не согласны и в 2014 году с переворотом в Киеве. "Я говорю, конечно же, и про Харьков, я также говорю и про Одессу, я говорю и про Днепропетровск, я говорю и про многие другие города, настоящие русские города. Если копнуть в историю, (это города - ред.) которые по нашему убеждению должны и оставаться русскими, историческая справедливость также должна быть восстановлена", - добавил Пушилин.Размышляя о возможности мирных переговоров с Киевом, Пушилин сказал, что сроки назвать тяжело. "По срокам мне говорить тяжелее, потому что ситуация сложная, здесь же нужно учитывать еще и геополитическую составляющую, а то, что рано или поздно будут подписаны какие-то документы, наверняка так и будет. С нашей позиции, с моей лично, все же для меня была бы приемлема полная капитуляция со стороны Украины", - считает глава ДНР.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240511/ganchev-1945245178.html
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Пушилин: "Все русские города должны быть освобождены"
Пушилин о том, что все русские города должны быть освобождены, историческая справедливость должна быть восстановлена.
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в мире, харьков, одесса, днепропетровск, денис пушилин, киев, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Одесса, Днепропетровск, Денис Пушилин, Киев, Москва
Пушилин призвал освободить все русские города

Глава ДНР Пушилин призвал освободить все русские города в ходе спецоперации

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что все русские города должны быть освобождены, в том числе Харьков, Одесса и Днепропетровск, историческая справедливость должна быть восстановлена.
«
"Мы с 2014 года свою позицию не меняем, мы считаем, что все города, русские города, должны быть освобождены, потому что там продолжают находиться наши люди, часть из них, конечно же, введена в заблуждение, но, преимущественно, это русские люди, с нашей кровью. У многих есть родственники и в других уголках нашей большой страны. И здесь эти города просто оставить навсегда украинским нацистам, это недопустимо", - заявил Пушилин.
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Он отметил, что ведет речь о городах, которые, также как и Донбасс, были не согласны и в 2014 году с переворотом в Киеве.
«
"Я говорю, конечно же, и про Харьков, я также говорю и про Одессу, я говорю и про Днепропетровск, я говорю и про многие другие города, настоящие русские города. Если копнуть в историю, (это города - ред.) которые по нашему убеждению должны и оставаться русскими, историческая справедливость также должна быть восстановлена", - добавил Пушилин.
Размышляя о возможности мирных переговоров с Киевом, Пушилин сказал, что сроки назвать тяжело. "По срокам мне говорить тяжелее, потому что ситуация сложная, здесь же нужно учитывать еще и геополитическую составляющую, а то, что рано или поздно будут подписаны какие-то документы, наверняка так и будет. С нашей позиции, с моей лично, все же для меня была бы приемлема полная капитуляция со стороны Украины", - считает глава ДНР.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковОдессаДнепропетровскДенис ПушилинКиевМосква
 
 
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