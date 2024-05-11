Российские военные действуют в черте Часова Яра
Пушилин: российские военные выстраивают действия уже в черте Часова Яра
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российские военные действуют в черте города Часов Яр, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.
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"Я вам скажу, что я с оптимизмом смотрю на то, как выстраивают свои действия наши ребята уже и в черте Часова Яра. Но здесь нужно быть аккуратным, чтобы не навредить. Я могу говорить, что Часов Яр, конечно же, будет освобожден", — подчеркнул он.
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Пушилин также добавил, что всю информацию о боевых действиях населению полностью предоставляет Министерство обороны. При этом ведомство следит, чтобы это не навредило сражающимся с ВСУ подразделениям.
По словам главы республики, темп продвижения российской армии выстроили с учетом задачи, поставленной президентом России — сохранять личный состав.
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"Поэтому продвижение нужно, ежедневное продвижение, что демонстрируют наши воины, но при этом не "оголтелое — вперед", несмотря на потери, а именно темп, ровно такой, который сейчас нужен. Именно поэтому мы видим без каких-либо победных реляций, но абсолютно точное освобождение территории ДНР, территории Донбасса. Поэтому здесь, я считаю, темп выбран оптимальный", — подчеркнул Пушилин.
Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он находится на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.