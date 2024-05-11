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Российские военные действуют в черте Часова Яра - РИА Новости, 11.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:35 11.05.2024 (обновлено: 13:59 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/pushilin-1945226470.html
Российские военные действуют в черте Часова Яра
Российские военные действуют в черте Часова Яра - РИА Новости, 11.05.2024
Российские военные действуют в черте Часова Яра
Российские военные действуют в черте города Часов Яр, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T12:35
2024-05-11T13:59
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
часов яр
денис пушилин
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российские военные действуют в черте города Часов Яр, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости."Я вам скажу, что я с оптимизмом смотрю на то, как выстраивают свои действия наши ребята уже и в черте Часова Яра. Но здесь нужно быть аккуратным, чтобы не навредить. Я могу говорить, что Часов Яр, конечно же, будет освобожден", — подчеркнул он.Пушилин также добавил, что всю информацию о боевых действиях населению полностью предоставляет Министерство обороны. При этом ведомство следит, чтобы это не навредило сражающимся с ВСУ подразделениям. По словам главы республики, темп продвижения российской армии выстроили с учетом задачи, поставленной президентом России — сохранять личный состав.&quot;Поэтому продвижение нужно, ежедневное продвижение, что демонстрируют наши воины, но при этом не &quot;оголтелое — вперед&quot;, несмотря на потери, а именно темп, ровно такой, который сейчас нужен. Именно поэтому мы видим без каких-либо победных реляций, но абсолютно точное освобождение территории ДНР, территории Донбасса. Поэтому здесь, я считаю, темп выбран оптимальный&quot;, — подчеркнул Пушилин.Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он находится на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Пушилин о продвижении ВС РФ в черте Часова Яра
Заявление Пушилина в интервью РИА Новости о продвижении ВС РФ в черте Часова Яра.
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вооруженные силы рф, безопасность, часов яр, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Часов Яр, Денис Пушилин
Российские военные действуют в черте Часова Яра

Пушилин: российские военные выстраивают действия уже в черте Часова Яра

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российские военные действуют в черте города Часов Яр, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.
«
"Я вам скажу, что я с оптимизмом смотрю на то, как выстраивают свои действия наши ребята уже и в черте Часова Яра. Но здесь нужно быть аккуратным, чтобы не навредить. Я могу говорить, что Часов Яр, конечно же, будет освобожден", — подчеркнул он.
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Пушилин также добавил, что всю информацию о боевых действиях населению полностью предоставляет Министерство обороны. При этом ведомство следит, чтобы это не навредило сражающимся с ВСУ подразделениям.
По словам главы республики, темп продвижения российской армии выстроили с учетом задачи, поставленной президентом России — сохранять личный состав.
«

"Поэтому продвижение нужно, ежедневное продвижение, что демонстрируют наши воины, но при этом не "оголтелое — вперед", несмотря на потери, а именно темп, ровно такой, который сейчас нужен. Именно поэтому мы видим без каких-либо победных реляций, но абсолютно точное освобождение территории ДНР, территории Донбасса. Поэтому здесь, я считаю, темп выбран оптимальный", — подчеркнул Пушилин.

Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он находится на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьЧасов ЯрДенис Пушилин
 
 
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