https://ria.ru/20240511/pushilin-1945226470.html

Российские военные действуют в черте Часова Яра

Российские военные действуют в черте Часова Яра - РИА Новости, 11.05.2024

Российские военные действуют в черте Часова Яра

Российские военные действуют в черте города Часов Яр, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T12:35

2024-05-11T12:35

2024-05-11T13:59

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

часов яр

денис пушилин

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российские военные действуют в черте города Часов Яр, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости."Я вам скажу, что я с оптимизмом смотрю на то, как выстраивают свои действия наши ребята уже и в черте Часова Яра. Но здесь нужно быть аккуратным, чтобы не навредить. Я могу говорить, что Часов Яр, конечно же, будет освобожден", — подчеркнул он.Пушилин также добавил, что всю информацию о боевых действиях населению полностью предоставляет Министерство обороны. При этом ведомство следит, чтобы это не навредило сражающимся с ВСУ подразделениям. По словам главы республики, темп продвижения российской армии выстроили с учетом задачи, поставленной президентом России — сохранять личный состав."Поэтому продвижение нужно, ежедневное продвижение, что демонстрируют наши воины, но при этом не "оголтелое — вперед", несмотря на потери, а именно темп, ровно такой, который сейчас нужен. Именно поэтому мы видим без каких-либо победных реляций, но абсолютно точное освобождение территории ДНР, территории Донбасса. Поэтому здесь, я считаю, темп выбран оптимальный", — подчеркнул Пушилин.Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он находится на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240511/udar-1945189746.html

часов яр

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пушилин о продвижении ВС РФ в черте Часова Яра Заявление Пушилина в интервью РИА Новости о продвижении ВС РФ в черте Часова Яра. 2024-05-11T12:35 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы рф, безопасность, часов яр, денис пушилин