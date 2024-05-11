https://ria.ru/20240511/prospekt-1945311070.html

В столице Гвинеи-Бисау построят проспект имени первого президента Чечни

В столице Гвинеи-Бисау построят проспект имени первого президента Чечни - РИА Новости, 11.05.2024

В столице Гвинеи-Бисау построят проспект имени первого президента Чечни

В столице Гвинеи-Бисау построят проспект имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T23:19

2024-05-11T23:19

2024-05-11T23:19

гвинея-бисау

россия

грозный

рамзан кадыров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594017521_0:175:1386:955_1920x0_80_0_0_df41912652d0baa5400d524fab152521.jpg

ГРОЗНЫЙ, 11 май - РИА Новости. В столице Гвинеи-Бисау построят проспект имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. "Я проводил гостей в Международный аэропорт Грозный имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Напоследок они заверили, что будут использовать пример развития Чеченской Республики в своём государстве и построят проспект имени Ахмата-Хаджи Кадырова в своей столице", — сообщил глава региона в своем Telegram-канале. Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в регион с двухдневным визитом накануне, у него состоялась встреча с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сегодня он посетил Мемориальный комплекс Славы в Грозном и РУС в Гудермесе. Кадыров выразил уверенность, что подобные встречи пойдут на пользу как Республике Гвинея-Бисау, так и России, в частности, Чечне. "Для тех, кто хочет дружить с нами и сотрудничать в различных сферах, наши двери всегда открыты. Россия – гостеприимная страна!" — добавил он.

https://ria.ru/20240507/rossiya-1944399772.html

https://ria.ru/20240510/embalo-1945156851.html

гвинея-бисау

россия

грозный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гвинея-бисау, россия, грозный, рамзан кадыров