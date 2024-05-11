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В столице Гвинеи-Бисау построят проспект имени первого президента Чечни
В столице Гвинеи-Бисау построят проспект имени первого президента Чечни - РИА Новости, 11.05.2024
В столице Гвинеи-Бисау построят проспект имени первого президента Чечни
В столице Гвинеи-Бисау построят проспект имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T23:19
2024-05-11T23:19
2024-05-11T23:19
гвинея-бисау
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ГРОЗНЫЙ, 11 май - РИА Новости. В столице Гвинеи-Бисау построят проспект имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. "Я проводил гостей в Международный аэропорт Грозный имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Напоследок они заверили, что будут использовать пример развития Чеченской Республики в своём государстве и построят проспект имени Ахмата-Хаджи Кадырова в своей столице", — сообщил глава региона в своем Telegram-канале. Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в регион с двухдневным визитом накануне, у него состоялась встреча с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сегодня он посетил Мемориальный комплекс Славы в Грозном и РУС в Гудермесе. Кадыров выразил уверенность, что подобные встречи пойдут на пользу как Республике Гвинея-Бисау, так и России, в частности, Чечне. "Для тех, кто хочет дружить с нами и сотрудничать в различных сферах, наши двери всегда открыты. Россия – гостеприимная страна!" — добавил он.
https://ria.ru/20240507/rossiya-1944399772.html
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гвинея-бисау, россия, грозный, рамзан кадыров
Гвинея-Бисау, Россия, Грозный, Рамзан Кадыров
В столице Гвинеи-Бисау построят проспект имени первого президента Чечни
В столице Гвинеи-Бисау построят проспект имени Ахмата-Хаджи Кадырова