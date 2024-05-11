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"Тупая пропаганда". Полковник СБУ разоблачил главный миф Киева о России - РИА Новости, 11.05.2024
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19:18 11.05.2024 (обновлено: 19:19 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/propaganda-1945285042.html
"Тупая пропаганда". Полковник СБУ разоблачил главный миф Киева о России
"Тупая пропаганда". Полковник СБУ разоблачил главный миф Киева о России - РИА Новости, 11.05.2024
"Тупая пропаганда". Полковник СБУ разоблачил главный миф Киева о России
Заявления о том, что существует западное "чудо-оружие", которым можно победить Россию, — это лживая пропаганда, сказал в интервью Politeka отставной полковник... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T19:18
2024-05-11T19:19
в мире
россия
украина
харьковская область
олег стариков
владимир путин
служба безопасности украины
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Заявления о том, что существует западное "чудо-оружие", которым можно победить Россию, — это лживая пропаганда, сказал в интервью Politeka отставной полковник СБУ Олег Стариков."Вот якобы придут снаряды, и мы их (россиян. Прим. ред.) остановим. Ну это очередная ложь. Нам сначала рассказывали, что придут Байрактары (БПЛА), "святая" Джавелина (противотанковый ракетный комплекс), что там еще. "Леопарды", "Абрамсы", "ATACMSы", теперь до снарядов дошли, а потом до патронов. &lt;…&gt; Вся эта тупая пропаганда приводит к когнитивному диссонансу у нашего населения", — возмутился эксперт.По мнению полковника, операция российской армии в Харьковской области приведет к созданию в этом регионе буферной зоны.Ранее президент Владимир Путин заявил, что если прилеты с Украины на территорию России продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать.
https://ria.ru/20240511/plany-1945263607.html
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в мире, россия, украина, харьковская область, олег стариков, владимир путин, служба безопасности украины
В мире, Россия, Украина, Харьковская область, Олег Стариков, Владимир Путин, Служба безопасности Украины
"Тупая пропаганда". Полковник СБУ разоблачил главный миф Киева о России

Полковник СБУ назвал заявления о победе над РФ "чудо-оружием" Запада пропагандой

© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press ServiceУкраинские военные используют пусковую установку Javelin во время учений в Донецкой области
Украинские военные используют пусковую установку Javelin во время учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service
Украинские военные используют пусковую установку Javelin во время учений в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Заявления о том, что существует западное "чудо-оружие", которым можно победить Россию, — это лживая пропаганда, сказал в интервью Politeka отставной полковник СБУ Олег Стариков.
"Вот якобы придут снаряды, и мы их (россиян. Прим. ред.) остановим. Ну это очередная ложь. Нам сначала рассказывали, что придут Байрактары (БПЛА), "святая" Джавелина (противотанковый ракетный комплекс), что там еще. "Леопарды", "Абрамсы", "ATACMSы", теперь до снарядов дошли, а потом до патронов. <…> Вся эта тупая пропаганда приводит к когнитивному диссонансу у нашего населения", — возмутился эксперт.
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
"Мы не можем понять". Во Франции сделали тревожное заявление о России
Вчера, 16:47
По мнению полковника, операция российской армии в Харьковской области приведет к созданию в этом регионе буферной зоны.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что если прилеты с Украины на территорию России продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать.
Харьков - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
"Харьков — проблема". Генерал ВСУ сделал заявление из-за успехов ВС России
Вчера, 15:25
 
В миреРоссияУкраинаХарьковская областьОлег СтариковВладимир ПутинСлужба безопасности Украины
 
 
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