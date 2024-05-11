https://ria.ru/20240511/propaganda-1945285042.html

"Тупая пропаганда". Полковник СБУ разоблачил главный миф Киева о России

"Тупая пропаганда". Полковник СБУ разоблачил главный миф Киева о России - РИА Новости, 11.05.2024

"Тупая пропаганда". Полковник СБУ разоблачил главный миф Киева о России

Заявления о том, что существует западное "чудо-оружие", которым можно победить Россию, — это лживая пропаганда, сказал в интервью Politeka отставной полковник... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T19:18

2024-05-11T19:18

2024-05-11T19:19

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харьковская область

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Заявления о том, что существует западное "чудо-оружие", которым можно победить Россию, — это лживая пропаганда, сказал в интервью Politeka отставной полковник СБУ Олег Стариков."Вот якобы придут снаряды, и мы их (россиян. Прим. ред.) остановим. Ну это очередная ложь. Нам сначала рассказывали, что придут Байрактары (БПЛА), "святая" Джавелина (противотанковый ракетный комплекс), что там еще. "Леопарды", "Абрамсы", "ATACMSы", теперь до снарядов дошли, а потом до патронов. <…> Вся эта тупая пропаганда приводит к когнитивному диссонансу у нашего населения", — возмутился эксперт.По мнению полковника, операция российской армии в Харьковской области приведет к созданию в этом регионе буферной зоны.Ранее президент Владимир Путин заявил, что если прилеты с Украины на территорию России продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать.

https://ria.ru/20240511/plany-1945263607.html

https://ria.ru/20240511/kharkov-1945250938.html

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украина

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в мире, россия, украина, харьковская область, олег стариков, владимир путин, служба безопасности украины