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Гладков оценил масштаб повреждений после обстрела Белгорода - РИА Новости, 11.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:38 11.05.2024 (обновлено: 21:54 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/povrezhdeniya-1945301853.html
Гладков оценил масштаб повреждений после обстрела Белгорода
Гладков оценил масштаб повреждений после обстрела Белгорода - РИА Новости, 11.05.2024
Гладков оценил масштаб повреждений после обстрела Белгорода
В результате обстрела Украиной Белгорода повреждены 49 квартир в 22 домах, четыре коммерческих и четыре социально значимых объекта, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T21:38
2024-05-11T21:54
специальная военная операция на украине
белгород
вооруженные силы украины
украина
вячеслав гладков
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В результате обстрела Украиной Белгорода повреждены 49 квартир в 22 домах, четыре коммерческих и четыре социально значимых объекта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгороде от прямого попадания повреждены четыре кровли в многоквартирных жилых домах. Всего различные повреждения получили 49 квартир в 22 многоквартирных домах и четыре коммерческих объекта. Повреждено остекление в четырех социально значимых объектах: городская больница №2 города Белгорода, детская областная клиническая больница, Центр художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте "Сирень" и средняя общеобразовательная школа №41", - написал он.
белгород
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белгород, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины, Украина, Вячеслав Гладков
Гладков оценил масштаб повреждений после обстрела Белгорода

Гладков: при обстреле ВСУ повреждены 49 квартир и 4 социально значимых объекта

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгорода. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В результате обстрела Украиной Белгорода повреждены 49 квартир в 22 домах, четыре коммерческих и четыре социально значимых объекта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Белгороде от прямого попадания повреждены четыре кровли в многоквартирных жилых домах. Всего различные повреждения получили 49 квартир в 22 многоквартирных домах и четыре коммерческих объекта. Повреждено остекление в четырех социально значимых объектах: городская больница №2 города Белгорода, детская областная клиническая больница, Центр художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте "Сирень" и средняя общеобразовательная школа №41", - написал он.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородВооруженные силы УкраиныУкраинаВячеслав Гладков
 
 
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