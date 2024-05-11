https://ria.ru/20240511/povrezhdeniya-1945301853.html

Гладков оценил масштаб повреждений после обстрела Белгорода

Гладков оценил масштаб повреждений после обстрела Белгорода - РИА Новости, 11.05.2024

Гладков оценил масштаб повреждений после обстрела Белгорода

В результате обстрела Украиной Белгорода повреждены 49 квартир в 22 домах, четыре коммерческих и четыре социально значимых объекта, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T21:38

2024-05-11T21:38

2024-05-11T21:54

специальная военная операция на украине

белгород

вооруженные силы украины

украина

вячеслав гладков

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В результате обстрела Украиной Белгорода повреждены 49 квартир в 22 домах, четыре коммерческих и четыре социально значимых объекта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгороде от прямого попадания повреждены четыре кровли в многоквартирных жилых домах. Всего различные повреждения получили 49 квартир в 22 многоквартирных домах и четыре коммерческих объекта. Повреждено остекление в четырех социально значимых объектах: городская больница №2 города Белгорода, детская областная клиническая больница, Центр художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте "Сирень" и средняя общеобразовательная школа №41", - написал он.

белгород

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгород, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков