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Гладков оценил масштаб повреждений после обстрела Белгорода
Гладков оценил масштаб повреждений после обстрела Белгорода - РИА Новости, 11.05.2024
Гладков оценил масштаб повреждений после обстрела Белгорода
В результате обстрела Украиной Белгорода повреждены 49 квартир в 22 домах, четыре коммерческих и четыре социально значимых объекта, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T21:38
2024-05-11T21:38
2024-05-11T21:54
специальная военная операция на украине
белгород
вооруженные силы украины
украина
вячеслав гладков
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В результате обстрела Украиной Белгорода повреждены 49 квартир в 22 домах, четыре коммерческих и четыре социально значимых объекта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгороде от прямого попадания повреждены четыре кровли в многоквартирных жилых домах. Всего различные повреждения получили 49 квартир в 22 многоквартирных домах и четыре коммерческих объекта. Повреждено остекление в четырех социально значимых объектах: городская больница №2 города Белгорода, детская областная клиническая больница, Центр художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте "Сирень" и средняя общеобразовательная школа №41", - написал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины, Украина, Вячеслав Гладков
Гладков оценил масштаб повреждений после обстрела Белгорода
Гладков: при обстреле ВСУ повреждены 49 квартир и 4 социально значимых объекта