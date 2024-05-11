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В США решились на отчаянный шаг из-за успехов России в зоне СВО - РИА Новости, 11.05.2024
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10:54 11.05.2024 (обновлено: 15:17 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/pomosch-1945216263.html
В США решились на отчаянный шаг из-за успехов России в зоне СВО
В США решились на отчаянный шаг из-за успехов России в зоне СВО - РИА Новости, 11.05.2024
В США решились на отчаянный шаг из-за успехов России в зоне СВО
Вашингтон отправил Киеву очередной транш помощи из-за страха перед продвижением российской армии, пишет американская газета New York Post. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T10:54
2024-05-11T15:17
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Вашингтон отправил Киеву очередной транш помощи из-за страха перед продвижением российской армии, пишет американская газета New York Post."Пакет военной помощи в размере 400 миллионов долларов, выделенный Пентагоном в пятницу, обеспечит Украину ракетами класса "земля — воздух", артиллерийскими снарядами и другим столь необходимым оружием и оборудованием для сдерживания российского наступления", — подчеркнули в издании.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, эта помощь стала "срочно необходимой" в то время, как российская армия предпринимает активные действия под Харьковом, говорится в материале. Отмечается, что этот транш стал 57-й партией военного оборудования, переданного Украине из запасов Министерства обороны США с августа 2021 года.Соединенные Штаты накануне объявили о новом пакете вооружений для Киева на 400 миллионов долларов. В администрации при этом говорят о постепенном продвижении ВС России в последние недели, которое ожидается и в будущем.В Москве не раз заявляли, что поставки Киеву западного вооружения не изменили ситуацию на поле боя, эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240511/vsu-1945210030.html
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в мире, киев, сша, украина, энтони блинкен, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
В мире, Киев, США, Украина, Энтони Блинкен, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
В США решились на отчаянный шаг из-за успехов России в зоне СВО

NYP: США передали Киеву новый пакет помощи из-за продвижения ВС РФ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Вашингтон отправил Киеву очередной транш помощи из-за страха перед продвижением российской армии, пишет американская газета New York Post.
"Пакет военной помощи в размере 400 миллионов долларов, выделенный Пентагоном в пятницу, обеспечит Украину ракетами класса "земля — воздух", артиллерийскими снарядами и другим столь необходимым оружием и оборудованием для сдерживания российского наступления", — подчеркнули в издании.
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По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, эта помощь стала "срочно необходимой" в то время, как российская армия предпринимает активные действия под Харьковом, говорится в материале. Отмечается, что этот транш стал 57-й партией военного оборудования, переданного Украине из запасов Министерства обороны США с августа 2021 года.
Соединенные Штаты накануне объявили о новом пакете вооружений для Киева на 400 миллионов долларов. В администрации при этом говорят о постепенном продвижении ВС России в последние недели, которое ожидается и в будущем.
В Москве не раз заявляли, что поставки Киеву западного вооружения не изменили ситуацию на поле боя, эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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