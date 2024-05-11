https://ria.ru/20240511/podryv-1945306342.html
При подрыве автомобиля в ДНР погибли два человека
При подрыве автомобиля в ДНР погибли два человека - РИА Новости, 11.05.2024
При подрыве автомобиля в ДНР погибли два человека
Два человека погибли, один пострадал при подрыве автомобиля на взрывоопасном предмете в Новотроицком в Донецкой Народной Республике, сообщило в субботу... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T22:14
2024-05-11T22:14
2024-05-11T22:14
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856590188_428:303:3072:1790_1920x0_80_0_0_b39fa6e5d6cc6ab9287f202df01e0640.jpg
ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Два человека погибли, один пострадал при подрыве автомобиля на взрывоопасном предмете в Новотроицком в Донецкой Народной Республике, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 11 мая по состоянию на 21.00 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Новотроицкое: в результате подрыва на ВОП гражданского автомобиля погибли двое мужчин (персональные данные устанавливаются) и ранена женщина 1963 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20240414/mina-1939952935.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856590188_378:252:2773:2048_1920x0_80_0_0_32f7c02be5ab862071129d55a809fadc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК
При подрыве автомобиля в ДНР погибли два человека
При подрыве автомобиля в Новотроицком в ДНР погибли два человека, один пострадал