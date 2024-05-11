https://ria.ru/20240511/podryv-1945306342.html

При подрыве автомобиля в ДНР погибли два человека

При подрыве автомобиля в ДНР погибли два человека - РИА Новости, 11.05.2024

При подрыве автомобиля в ДНР погибли два человека

Два человека погибли, один пострадал при подрыве автомобиля на взрывоопасном предмете в Новотроицком в Донецкой Народной Республике, сообщило в субботу... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T22:14

2024-05-11T22:14

2024-05-11T22:14

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Два человека погибли, один пострадал при подрыве автомобиля на взрывоопасном предмете в Новотроицком в Донецкой Народной Республике, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 11 мая по состоянию на 21.00 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Новотроицкое: в результате подрыва на ВОП гражданского автомобиля погибли двое мужчин (персональные данные устанавливаются) и ранена женщина 1963 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20240414/mina-1939952935.html

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в мире, донецкая народная республика, сцкк