В Самаре на подростка завели уголовное дело за фашистское приветствие
СК возбудил дело против подростка, вскинувшего руку в фашистском приветствии
Сотрудник следственного комитета РФ . Архивное фото
САМАРА, 11 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении подростка в Самаре, который на видео вскидывал руку в фашистском приветствии и расстраивался из-за смерти Гитлера.
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"По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении управления.
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Следственное управление Следственного комитета России по Самарской области сообщило в своём Telegram-канале, что в пятницу в соцсетях стали распространяться публикации с фотографиями и видео подростка, содержащими признаки реабилитации нацизма. Так, по данным местных Telegram-каналов, подросток расстраивался из-за смерти Гитлера и вскидывал руку в фашистском приветствии на фоне военной техники, проходившей по улицам Самары после парада Победы в четверг.
В ведомстве уточнили, что подозреваемого подростка в ближайшее время поместят в центр временного содержания для несовершеннолетних. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.
В правительстве Самарской области сообщили журналистам, что подросток не зарегистрирован на территории области и не обучается ни в одном из образовательных учреждений региона. Информацию о гражданстве подростка оперативно предоставить в правительстве региона не смогли.
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