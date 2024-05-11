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В Самаре на подростка завели уголовное дело за фашистское приветствие - РИА Новости, 11.05.2024
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18:46 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/podrostok-1945281222.html
В Самаре на подростка завели уголовное дело за фашистское приветствие
В Самаре на подростка завели уголовное дело за фашистское приветствие - РИА Новости, 11.05.2024
В Самаре на подростка завели уголовное дело за фашистское приветствие
Следователи возбудили уголовное дело в отношении подростка в Самаре, который на видео вскидывал руку в фашистском приветствии и расстраивался из-за смерти... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:46
2024-05-11T18:46
происшествия
самара
россия
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САМАРА, 11 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении подростка в Самаре, который на видео вскидывал руку в фашистском приветствии и расстраивался из-за смерти Гитлера. "По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении управления. Следственное управление Следственного комитета России по Самарской области сообщило в своём Telegram-канале, что в пятницу в соцсетях стали распространяться публикации с фотографиями и видео подростка, содержащими признаки реабилитации нацизма. Так, по данным местных Telegram-каналов, подросток расстраивался из-за смерти Гитлера и вскидывал руку в фашистском приветствии на фоне военной техники, проходившей по улицам Самары после парада Победы в четверг. В ведомстве уточнили, что подозреваемого подростка в ближайшее время поместят в центр временного содержания для несовершеннолетних. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. В правительстве Самарской области сообщили журналистам, что подросток не зарегистрирован на территории области и не обучается ни в одном из образовательных учреждений региона. Информацию о гражданстве подростка оперативно предоставить в правительстве региона не смогли.
https://ria.ru/20240226/shtraf-1929567175.html
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происшествия, самара, россия, самарская область
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область
В Самаре на подростка завели уголовное дело за фашистское приветствие

СК возбудил дело против подростка, вскинувшего руку в фашистском приветствии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник следственного комитета РФ . Архивное фото
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САМАРА, 11 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении подростка в Самаре, который на видео вскидывал руку в фашистском приветствии и расстраивался из-за смерти Гитлера.
«
"По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении управления.
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Следственное управление Следственного комитета России по Самарской области сообщило в своём Telegram-канале, что в пятницу в соцсетях стали распространяться публикации с фотографиями и видео подростка, содержащими признаки реабилитации нацизма. Так, по данным местных Telegram-каналов, подросток расстраивался из-за смерти Гитлера и вскидывал руку в фашистском приветствии на фоне военной техники, проходившей по улицам Самары после парада Победы в четверг.
В ведомстве уточнили, что подозреваемого подростка в ближайшее время поместят в центр временного содержания для несовершеннолетних. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.
В правительстве Самарской области сообщили журналистам, что подросток не зарегистрирован на территории области и не обучается ни в одном из образовательных учреждений региона. Информацию о гражданстве подростка оперативно предоставить в правительстве региона не смогли.
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