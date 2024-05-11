https://ria.ru/20240511/podpole-1945205084.html
В Херсонской области уничтожили украинских диверсантов
В Херсонской области уничтожили украинских диверсантов - РИА Новости, 11.05.2024
В Херсонской области уничтожили украинских диверсантов
Украинская диверсионная группа, пытавшаяся высадиться на острове Нестрига, была уничтожена в Херсонской области, сообщил в субботу РИА Новости координатор... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T08:53
2024-05-11T08:53
2024-05-11T08:53
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинская диверсионная группа, пытавшаяся высадиться на острове Нестрига, была уничтожена в Херсонской области, сообщил в субботу РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "По сообщениям местных жителей, из города Кизомыс вышла группа украинских ДРГ из состава 123 бригады теробороны 188 батальона в составе семи военных. На лодке переправились на остров Нестрига. Когда украинские военные произвели высадку, начала работать артиллерия, после чего остатки украинского ДРГ начали эвакуацию, где их накрыли", - рассказал собеседник агентства. По словам Лебедева, местные жители наблюдали бой с правого берега реки Днепр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , днепр (город)
В мире, Херсонская область , Днепр (город), Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области уничтожили украинских диверсантов
Подполье: российские военные под Херсоном уничтожили украинскую ДРГ
ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинская диверсионная группа, пытавшаяся высадиться на острове Нестрига, была уничтожена в Херсонской области, сообщил в субботу РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"По сообщениям местных жителей, из города Кизомыс вышла группа украинских ДРГ из состава 123 бригады теробороны 188 батальона в составе семи военных. На лодке переправились на остров Нестрига. Когда украинские военные произвели высадку, начала работать артиллерия, после чего остатки украинского ДРГ начали эвакуацию, где их накрыли", - рассказал собеседник агентства.
По словам Лебедева, местные жители наблюдали бой с правого берега реки Днепр
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