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В Херсонской области уничтожили украинских диверсантов

В Херсонской области уничтожили украинских диверсантов - РИА Новости, 11.05.2024

В Херсонской области уничтожили украинских диверсантов

Украинская диверсионная группа, пытавшаяся высадиться на острове Нестрига, была уничтожена в Херсонской области, сообщил в субботу РИА Новости координатор... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T08:53

2024-05-11T08:53

2024-05-11T08:53

в мире

херсонская область

днепр (город)

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинская диверсионная группа, пытавшаяся высадиться на острове Нестрига, была уничтожена в Херсонской области, сообщил в субботу РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "По сообщениям местных жителей, из города Кизомыс вышла группа украинских ДРГ из состава 123 бригады теробороны 188 батальона в составе семи военных. На лодке переправились на остров Нестрига. Когда украинские военные произвели высадку, начала работать артиллерия, после чего остатки украинского ДРГ начали эвакуацию, где их накрыли", - рассказал собеседник агентства. По словам Лебедева, местные жители наблюдали бой с правого берега реки Днепр.

https://ria.ru/20240228/diversanty-1930093722.html

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днепр (город)

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Варвара Скокшина

в мире, херсонская область , днепр (город)