Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области уничтожили украинских диверсантов - РИА Новости, 11.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:53 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/podpole-1945205084.html
В Херсонской области уничтожили украинских диверсантов
В Херсонской области уничтожили украинских диверсантов - РИА Новости, 11.05.2024
В Херсонской области уничтожили украинских диверсантов
Украинская диверсионная группа, пытавшаяся высадиться на острове Нестрига, была уничтожена в Херсонской области, сообщил в субботу РИА Новости координатор... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T08:53
2024-05-11T08:53
в мире
херсонская область
днепр (город)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936329683_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_16c82630c048d1189b9c57776ed6005f.jpg
ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинская диверсионная группа, пытавшаяся высадиться на острове Нестрига, была уничтожена в Херсонской области, сообщил в субботу РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "По сообщениям местных жителей, из города Кизомыс вышла группа украинских ДРГ из состава 123 бригады теробороны 188 батальона в составе семи военных. На лодке переправились на остров Нестрига. Когда украинские военные произвели высадку, начала работать артиллерия, после чего остатки украинского ДРГ начали эвакуацию, где их накрыли", - рассказал собеседник агентства. По словам Лебедева, местные жители наблюдали бой с правого берега реки Днепр.
https://ria.ru/20240228/diversanty-1930093722.html
херсонская область
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936329683_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_5ef9c5318d1de7e0524446bc62965156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , днепр (город)
В мире, Херсонская область , Днепр (город), Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области уничтожили украинских диверсантов

Подполье: российские военные под Херсоном уничтожили украинскую ДРГ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинская диверсионная группа, пытавшаяся высадиться на острове Нестрига, была уничтожена в Херсонской области, сообщил в субботу РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"По сообщениям местных жителей, из города Кизомыс вышла группа украинских ДРГ из состава 123 бригады теробороны 188 батальона в составе семи военных. На лодке переправились на остров Нестрига. Когда украинские военные произвели высадку, начала работать артиллерия, после чего остатки украинского ДРГ начали эвакуацию, где их накрыли", - рассказал собеседник агентства.
По словам Лебедева, местные жители наблюдали бой с правого берега реки Днепр.
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
В Херсонской области уничтожили группу украинских диверсантов
28 февраля, 22:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьДнепр (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала