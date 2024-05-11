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"Мы не можем понять". Во Франции сделали тревожное заявление о России - РИА Новости, 11.05.2024
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16:47 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/plany-1945263607.html
"Мы не можем понять". Во Франции сделали тревожное заявление о России
"Мы не можем понять". Во Франции сделали тревожное заявление о России - РИА Новости, 11.05.2024
"Мы не можем понять". Во Франции сделали тревожное заявление о России
Россия сохраняет стратегическую двусмысленность в зоне специальной операции, поэтому сложно узнать ее истинные военные планы, заявил французский эксперт Белиг... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T16:47
2024-05-11T16:47
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россия сохраняет стратегическую двусмысленность в зоне специальной операции, поэтому сложно узнать ее истинные военные планы, заявил французский эксперт Белиг Набли в эфире телеканала LCI."Россияне сохраняют стратегическую двусмысленность в наступательной операции (под Харьковом. — Прим. ред.). Сегодня мы не знаем, вплоть до какого места они будут наступать", — заявил аналитик.По его мнению, такой маневр усиливает тревожность украинского руководства, которому будет сложно предугадать действия противоборствующей стороны.Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.Кроме того, группировка войск "Север" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отряду пограничников в районах Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного, уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20240511/kharkov-1945250938.html
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в мире, россия, франция, харьков, украина
В мире, Россия, Франция, Харьков, Украина
"Мы не можем понять". Во Франции сделали тревожное заявление о России

Эксперт из Франции Набли: мы не можем понять истинных планов РФ под Харьковом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россия сохраняет стратегическую двусмысленность в зоне специальной операции, поэтому сложно узнать ее истинные военные планы, заявил французский эксперт Белиг Набли в эфире телеканала LCI.
"Россияне сохраняют стратегическую двусмысленность в наступательной операции (под Харьковом. — Прим. ред.). Сегодня мы не знаем, вплоть до какого места они будут наступать", — заявил аналитик.
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По его мнению, такой маневр усиливает тревожность украинского руководства, которому будет сложно предугадать действия противоборствующей стороны.
Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.
Кроме того, группировка войск "Север" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отряду пограничников в районах Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного, уточнили в министерстве.
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