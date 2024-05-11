https://ria.ru/20240511/plany-1945263607.html

"Мы не можем понять". Во Франции сделали тревожное заявление о России

"Мы не можем понять". Во Франции сделали тревожное заявление о России - РИА Новости, 11.05.2024

"Мы не можем понять". Во Франции сделали тревожное заявление о России

Россия сохраняет стратегическую двусмысленность в зоне специальной операции, поэтому сложно узнать ее истинные военные планы, заявил французский эксперт Белиг... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T16:47

2024-05-11T16:47

2024-05-11T16:47

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россия сохраняет стратегическую двусмысленность в зоне специальной операции, поэтому сложно узнать ее истинные военные планы, заявил французский эксперт Белиг Набли в эфире телеканала LCI."Россияне сохраняют стратегическую двусмысленность в наступательной операции (под Харьковом. — Прим. ред.). Сегодня мы не знаем, вплоть до какого места они будут наступать", — заявил аналитик.По его мнению, такой маневр усиливает тревожность украинского руководства, которому будет сложно предугадать действия противоборствующей стороны.Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.Кроме того, группировка войск "Север" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отряду пограничников в районах Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного, уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20240511/kharkov-1945250938.html

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в мире, россия, франция, харьков, украина