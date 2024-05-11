Минобороны Украины уличили в плагиате при создании ролика для ВСУ
"Страна": Минобороны Украины обвинили в плагиате при создании ролика для ВСУ
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Министерство обороны Украины уличили в плагиате при создании мотивационного ролика для ВСУ, который похож на американскую рекламу автомобиля Jeep десятилетней давности, сообщило украинское издание "Страна".
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Минобороны Украины два дня назад опубликовало мотивационный видеоролик, который оказался точной копией американской рекламы десятилетней давности. На это обратили внимание пользователи в комментариях на странице министерства в Facebook*, говорится в публикации в Telegram-канале издания.
© JeepКадр из рекламы автомобиля Jeep
© Jeep
Кадр из рекламы автомобиля Jeep. Архивное фото
Отмечается, что видео "практически полностью" скопировано из рекламы автомобиля Jeep, снятой десять лет назад для чемпионата Super Bowl. В ней, помимо того, что совпадают титры "Мы ждем. Мы верим. Мы молимся", также идентичный американской рекламе видеоряд. В комментариях под видеороликом пользователи Сети возмущенно писали, что военному ведомству должно быть "стыдно воровать американские ролики".
© Министерство обороны УкраиныКадр из мотивационного ролика для ВСУ
© Министерство обороны Украины
Кадр из мотивационного ролика для ВСУ
По данным "Детектор медиа", ролик снимала компания Good Media, владельцем которой является Алена Тимошенко — супруга советника министра обороны по вопросам медиа и коммуникаций Кирилла Тимошенко.
Позже сам чиновник опроверг эту информацию. Тем не менее, он подтвердил, что этот социальный ролик "стал повторением американского видео", подчеркнув, что никто не собирался этого скрывать. Также он потребовал ряд СМИ принести извинения ему и его супруге лично за ложную информацию о причастности к плагиату.
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