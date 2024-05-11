https://ria.ru/20240511/plagiat-1945285467.html

Минобороны Украины уличили в плагиате при создании ролика для ВСУ

Минобороны Украины уличили в плагиате при создании ролика для ВСУ - РИА Новости, 11.05.2024

Минобороны Украины уличили в плагиате при создании ролика для ВСУ

Министерство обороны Украины уличили в плагиате при создании мотивационного ролика для ВСУ, который похож на американскую рекламу автомобиля Jeep десятилетней... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T19:21

2024-05-11T19:21

2024-05-11T22:55

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министерство обороны украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Министерство обороны Украины уличили в плагиате при создании мотивационного ролика для ВСУ, который похож на американскую рекламу автомобиля Jeep десятилетней давности, сообщило украинское издание "Страна". Минобороны Украины два дня назад опубликовало мотивационный видеоролик, который оказался точной копией американской рекламы десятилетней давности. На это обратили внимание пользователи в комментариях на странице министерства в Facebook*, говорится в публикации в Telegram-канале издания.Отмечается, что видео "практически полностью" скопировано из рекламы автомобиля Jeep, снятой десять лет назад для чемпионата Super Bowl. В ней, помимо того, что совпадают титры "Мы ждем. Мы верим. Мы молимся", также идентичный американской рекламе видеоряд. В комментариях под видеороликом пользователи Сети возмущенно писали, что военному ведомству должно быть "стыдно воровать американские ролики". По данным "Детектор медиа", ролик снимала компания Good Media, владельцем которой является Алена Тимошенко — супруга советника министра обороны по вопросам медиа и коммуникаций Кирилла Тимошенко.Позже сам чиновник опроверг эту информацию. Тем не менее, он подтвердил, что этот социальный ролик "стал повторением американского видео", подчеркнув, что никто не собирался этого скрывать. Также он потребовал ряд СМИ принести извинения ему и его супруге лично за ложную информацию о причастности к плагиату.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240511/propaganda-1945285042.html

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в мире, технологии, россия, кирилл тимошенко, министерство обороны украины, вооруженные силы украины