https://ria.ru/20240511/pentagon-1945188712.html

США заключили контракт на производство систем GMLRS, поставляемых Украине

США заключили контракт на производство систем GMLRS, поставляемых Украине - РИА Новости, 11.05.2024

США заключили контракт на производство систем GMLRS, поставляемых Украине

США заключили контракт с американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin объемом более 332 миллионов долларов по производству высокоточных ракетных РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T01:01

2024-05-11T01:01

2024-05-11T01:33

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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. США заключили контракт с американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin объемом более 332 миллионов долларов по производству высокоточных ракетных систем GMLRS, которые активно поставляются Украине, заявили в Пентагоне."Lockheed Martin получила изменение на сумму 332,1 миллиона долларов к контракту для реактивной системы управляемого залпового огня (GMLRS)", - говорится в сообщении.Выполнение заказа, как отмечается, рассчитано до 20 октября 2027 года.Ракеты GMLRS активно поставляются США на Украину в рамках программы списания Пентагоном оружия и боеприпасов с собственных складов американской армии и последующей закупки новых вооружений у американских ВПК.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240511/ukraina-1945188528.html

https://ria.ru/20240510/nato-1945002294.html

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сша, украина, министерство обороны сша, в мире, lockheed martin , нато