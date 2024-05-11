США заключили контракт на производство систем GMLRS, поставляемых Украине
Пентагон: США заключили контракт на производство систем GMLRS, поставляемых ВСУ
© Фото : Public Domain Американская реактивная система залпового огня GMLRS
© Фото : Public Domain
Американская реактивная система залпового огня GMLRS. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. США заключили контракт с американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin объемом более 332 миллионов долларов по производству высокоточных ракетных систем GMLRS, которые активно поставляются Украине, заявили в Пентагоне.
"Lockheed Martin получила изменение на сумму 332,1 миллиона долларов к контракту для реактивной системы управляемого залпового огня (GMLRS)", - говорится в сообщении.
Выполнение заказа, как отмечается, рассчитано до 20 октября 2027 года.
Ракеты GMLRS активно поставляются США на Украину в рамках программы списания Пентагоном оружия и боеприпасов с собственных складов американской армии и последующей закупки новых вооружений у американских ВПК.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.