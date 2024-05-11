https://ria.ru/20240511/pavodok-1945221124.html

Омский губернатор поблагодарил спасателей, работающих в затопленных районах

Омский губернатор поблагодарил спасателей, работающих в затопленных районах - РИА Новости, 11.05.2024

Омский губернатор поблагодарил спасателей, работающих в затопленных районах

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале призвал жителей региона не нагнетать из-за паводка обстановку и не сеять панику, рассказали в... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T11:45

2024-05-11T11:45

2024-05-11T19:38

омская область

омская область

иртыш (река)

ишим (река)

виталий хоценко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ОМСК, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале призвал жителей региона не нагнетать из-за паводка обстановку и не сеять панику, рассказали в пресс-службе областного правительства. В Усть-Ишимском районе Омской области продолжается эвакуация населения. На территории района введен режим ЧС. Уровень воды в реках Иртыш, Ишим, Туй растет. Есть угроза затопления населенных пунктов в Тевризском и Тарском районах. Главам муниципалитетов поручено развернуть на территории районов штабы оперативного реагирования и оказывать жителям помощь. "Сейчас на севере области сложилась довольно непростая ситуация, связанная с весенним паводком. На местах работают сотни людей: волонтеры, спасатели, МЧС, энергетики, коммунальщики и местные жители. Благодарю всех, кто в этот трудный для региона момент, находится на службе и помогает. Спасибо! Хочу обратиться ко всем журналистам, блогерам, местным жителям с просьбой внимательно относиться к публикуемой информации, чтобы не сеять панику. Наша главная цель - помочь людям справиться со стихией, а затем всем вместе всё восстановить", - написал Виталий Хоценко. Сотрудниками МЧС и местными властями приняты меры по эвакуации домашних животных, возводятся защитные насыпи.

https://ria.ru/20240409/pavodok-1938854588.html

омская область

иртыш (река)

ишим (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

омская область, иртыш (река), ишим (река), виталий хоценко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия