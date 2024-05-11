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Омский губернатор поблагодарил спасателей, работающих в затопленных районах - РИА Новости, 11.05.2024
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Омская область
 
11:45 11.05.2024 (обновлено: 19:38 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/pavodok-1945221124.html
Омский губернатор поблагодарил спасателей, работающих в затопленных районах
Омский губернатор поблагодарил спасателей, работающих в затопленных районах - РИА Новости, 11.05.2024
Омский губернатор поблагодарил спасателей, работающих в затопленных районах
Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале призвал жителей региона не нагнетать из-за паводка обстановку и не сеять панику, рассказали в... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T11:45
2024-05-11T19:38
омская область
омская область
иртыш (река)
ишим (река)
виталий хоценко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ОМСК, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале призвал жителей региона не нагнетать из-за паводка обстановку и не сеять панику, рассказали в пресс-службе областного правительства. В Усть-Ишимском районе Омской области продолжается эвакуация населения. На территории района введен режим ЧС. Уровень воды в реках Иртыш, Ишим, Туй растет. Есть угроза затопления населенных пунктов в Тевризском и Тарском районах. Главам муниципалитетов поручено развернуть на территории районов штабы оперативного реагирования и оказывать жителям помощь. "Сейчас на севере области сложилась довольно непростая ситуация, связанная с весенним паводком. На местах работают сотни людей: волонтеры, спасатели, МЧС, энергетики, коммунальщики и местные жители. Благодарю всех, кто в этот трудный для региона момент, находится на службе и помогает. Спасибо! Хочу обратиться ко всем журналистам, блогерам, местным жителям с просьбой внимательно относиться к публикуемой информации, чтобы не сеять панику. Наша главная цель - помочь людям справиться со стихией, а затем всем вместе всё восстановить", - написал Виталий Хоценко. Сотрудниками МЧС и местными властями приняты меры по эвакуации домашних животных, возводятся защитные насыпи.
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938854588.html
омская область
иртыш (река)
ишим (река)
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омская область, иртыш (река), ишим (река), виталий хоценко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия
Омская область , Омская область, Иртыш (река), Ишим (река), Виталий Хоценко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Происшествия
Омский губернатор поблагодарил спасателей, работающих в затопленных районах

Губернатор Хоценко поблагодарил работающих в затопленных районах спасателей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПоследствия паводка из-за прорванной дамбы на реке Ишим в деревне Ашеваны Омской области
Последствия паводка из-за прорванной дамбы на реке Ишим в деревне Ашеваны Омской области - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Последствия паводка из-за прорванной дамбы на реке Ишим в деревне Ашеваны Омской области
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ОМСК, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале призвал жителей региона не нагнетать из-за паводка обстановку и не сеять панику, рассказали в пресс-службе областного правительства.
В Усть-Ишимском районе Омской области продолжается эвакуация населения. На территории района введен режим ЧС. Уровень воды в реках Иртыш, Ишим, Туй растет. Есть угроза затопления населенных пунктов в Тевризском и Тарском районах. Главам муниципалитетов поручено развернуть на территории районов штабы оперативного реагирования и оказывать жителям помощь.
"Сейчас на севере области сложилась довольно непростая ситуация, связанная с весенним паводком. На местах работают сотни людей: волонтеры, спасатели, МЧС, энергетики, коммунальщики и местные жители. Благодарю всех, кто в этот трудный для региона момент, находится на службе и помогает. Спасибо! Хочу обратиться ко всем журналистам, блогерам, местным жителям с просьбой внимательно относиться к публикуемой информации, чтобы не сеять панику. Наша главная цель - помочь людям справиться со стихией, а затем всем вместе всё восстановить", - написал Виталий Хоценко.
Сотрудниками МЧС и местными властями приняты меры по эвакуации домашних животных, возводятся защитные насыпи.
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Омская областьОмская областьИртыш (река)Ишим (река)Виталий ХоценкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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