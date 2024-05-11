Омский губернатор поблагодарил спасателей, работающих в затопленных районах
Губернатор Хоценко поблагодарил работающих в затопленных районах спасателей
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПоследствия паводка из-за прорванной дамбы на реке Ишим в деревне Ашеваны Омской области
Последствия паводка из-за прорванной дамбы на реке Ишим в деревне Ашеваны Омской области
ОМСК, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале призвал жителей региона не нагнетать из-за паводка обстановку и не сеять панику, рассказали в пресс-службе областного правительства.
В Усть-Ишимском районе Омской области продолжается эвакуация населения. На территории района введен режим ЧС. Уровень воды в реках Иртыш, Ишим, Туй растет. Есть угроза затопления населенных пунктов в Тевризском и Тарском районах. Главам муниципалитетов поручено развернуть на территории районов штабы оперативного реагирования и оказывать жителям помощь.
"Сейчас на севере области сложилась довольно непростая ситуация, связанная с весенним паводком. На местах работают сотни людей: волонтеры, спасатели, МЧС, энергетики, коммунальщики и местные жители. Благодарю всех, кто в этот трудный для региона момент, находится на службе и помогает. Спасибо! Хочу обратиться ко всем журналистам, блогерам, местным жителям с просьбой внимательно относиться к публикуемой информации, чтобы не сеять панику. Наша главная цель - помочь людям справиться со стихией, а затем всем вместе всё восстановить", - написал Виталий Хоценко.
Сотрудниками МЧС и местными властями приняты меры по эвакуации домашних животных, возводятся защитные насыпи.
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