https://ria.ru/20240511/patrushev-1945277225.html

Мишустин предложил назначить Дмитрия Патрушева вице-премьером

Мишустин предложил назначить Дмитрия Патрушева вице-премьером - РИА Новости, 11.05.2024

Мишустин предложил назначить Дмитрия Патрушева вице-премьером

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил назначить исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева вице-премьером РФ вместо Виктории РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T18:23

2024-05-11T18:23

2024-05-11T19:16

политика

россия

ленинград

дмитрий патрушев

виктория абрамченко

борис беляков

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россельхозбанк

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил назначить исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева вице-премьером РФ вместо Виктории Абрамченко, он будет курировать, в том числе, вопросы сельского хозяйства и экологии, сообщили в пресс-службе кабмина. "В связи с переходом на новое место работы, Викторию Абрамченко на посту вице-премьера должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Минсельхоза", - говорится в сообщении. Как прокомментировал пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков, кандидатура Патрушева была предложена в качестве нового куратора таких отраслей, как сельское хозяйство, АПК и экология "в связи с переходом Виктории Абрамченко на другое место работы". "Он (Патрушев - ред.) обладает необходимыми знаниями и опытом. До госслужбы восемь лет возглавлял Россельхозбанк, был в правлении ВТБ и хорошо знает финансовую сферу. Способен обеспечить дальнейшее развитие вверенной сферы", - добавил Беляков. Патрушев родился в 1977 году в Ленинграде. В 1999-2002 годах работал в министерстве транспорта, с 2004 года - в Банке внешней торговли (с 2007 года - банк ВТБ), в 2010-2018 годах занимал должность председателя правления "Россельхозбанка". С 18 мая 2018 года был назначен министром сельского хозяйства РФ. До Патрушева эту должность занимала Виктория Абрамченко, она координировала, в частности, деятельность Минсельхоза и Минприроды, Росгидромета, Росводресурсов, Рослесхоза и Роснедр, курировала работу по вопросам реализации нацпроекта "Экология", госполитики в области АПК и социально-экономического развития Сибирского федерального округа.

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

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политика, россия, ленинград, дмитрий патрушев, виктория абрамченко, борис беляков, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россельхозбанк, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), назначение нового состава правительства россии