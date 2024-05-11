https://ria.ru/20240511/patrushev-1945277225.html
Мишустин предложил назначить Дмитрия Патрушева вице-премьером
Мишустин предложил назначить Дмитрия Патрушева вице-премьером - РИА Новости, 11.05.2024
Мишустин предложил назначить Дмитрия Патрушева вице-премьером
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил назначить исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева вице-премьером РФ вместо Виктории РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:23
2024-05-11T18:23
2024-05-11T19:16
политика
россия
ленинград
дмитрий патрушев
виктория абрамченко
борис беляков
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россельхозбанк
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил назначить исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева вице-премьером РФ вместо Виктории Абрамченко, он будет курировать, в том числе, вопросы сельского хозяйства и экологии, сообщили в пресс-службе кабмина. "В связи с переходом на новое место работы, Викторию Абрамченко на посту вице-премьера должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Минсельхоза", - говорится в сообщении. Как прокомментировал пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков, кандидатура Патрушева была предложена в качестве нового куратора таких отраслей, как сельское хозяйство, АПК и экология "в связи с переходом Виктории Абрамченко на другое место работы". "Он (Патрушев - ред.) обладает необходимыми знаниями и опытом. До госслужбы восемь лет возглавлял Россельхозбанк, был в правлении ВТБ и хорошо знает финансовую сферу. Способен обеспечить дальнейшее развитие вверенной сферы", - добавил Беляков. Патрушев родился в 1977 году в Ленинграде. В 1999-2002 годах работал в министерстве транспорта, с 2004 года - в Банке внешней торговли (с 2007 года - банк ВТБ), в 2010-2018 годах занимал должность председателя правления "Россельхозбанка". С 18 мая 2018 года был назначен министром сельского хозяйства РФ. До Патрушева эту должность занимала Виктория Абрамченко, она координировала, в частности, деятельность Минсельхоза и Минприроды, Росгидромета, Росводресурсов, Рослесхоза и Роснедр, курировала работу по вопросам реализации нацпроекта "Экология", госполитики в области АПК и социально-экономического развития Сибирского федерального округа.
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
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политика, россия, ленинград, дмитрий патрушев, виктория абрамченко, борис беляков, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россельхозбанк, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Ленинград, Дмитрий Патрушев, Виктория Абрамченко, Борис Беляков, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Россельхозбанк, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Назначение нового состава правительства России
Мишустин предложил назначить Дмитрия Патрушева вице-премьером
Мишустин предложил назначить Дмитрия Патрушева вице-премьером вместо Абрамченко