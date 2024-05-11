https://ria.ru/20240511/opasnost-1945285755.html

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 11.05.2024

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

Сирена ракетной опасности запущена в Белгородской области, сообщил ГУ МЧС по Белгородской области в Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T19:24

2024-05-11T19:24

2024-05-11T19:47

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

украина

вооруженные силы украины

белгород

вячеслав гладков

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгородской области, сообщил ГУ МЧС по Белгородской области в Telegram-канале."РСЧС: на всей территории Белгородской области ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении ведомства.Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщал ранее губернатор региона Вячеслав Гладков. Как передает корреспондент РИА Новости, в Белгороде жители слышат звуки работы ПВО.

https://ria.ru/20240511/dron-1945223805.html

белгородская область

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белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, происшествия, украина, вооруженные силы украины, белгород, вячеслав гладков