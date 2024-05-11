https://ria.ru/20240511/opasnost-1945285755.html
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 11.05.2024
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
Сирена ракетной опасности запущена в Белгородской области, сообщил ГУ МЧС по Белгородской области в Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T19:24
2024-05-11T19:24
2024-05-11T19:47
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
украина
вооруженные силы украины
белгород
вячеслав гладков
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгородской области, сообщил ГУ МЧС по Белгородской области в Telegram-канале."РСЧС: на всей территории Белгородской области ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении ведомства.Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщал ранее губернатор региона Вячеслав Гладков. Как передает корреспондент РИА Новости, в Белгороде жители слышат звуки работы ПВО.
https://ria.ru/20240511/dron-1945223805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
Белгородские власти объявили ракетную опасность на всей территории области