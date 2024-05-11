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На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 11.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:24 11.05.2024 (обновлено: 19:47 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/opasnost-1945285755.html
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 11.05.2024
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
Сирена ракетной опасности запущена в Белгородской области, сообщил ГУ МЧС по Белгородской области в Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T19:24
2024-05-11T19:47
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
украина
вооруженные силы украины
белгород
вячеслав гладков
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгородской области, сообщил ГУ МЧС по Белгородской области в Telegram-канале."РСЧС: на всей территории Белгородской области ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении ведомства.Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщал ранее губернатор региона Вячеслав Гладков. Как передает корреспондент РИА Новости, в Белгороде жители слышат звуки работы ПВО.
https://ria.ru/20240511/dron-1945223805.html
белгородская область
украина
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белгородская область, происшествия, украина, вооруженные силы украины, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины, Белгород, Вячеслав Гладков
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

Белгородские власти объявили ракетную опасность на всей территории области

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Последствия обстрела в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгородской области, сообщил ГУ МЧС по Белгородской области в Telegram-канале.
«
"РСЧС: на всей территории Белгородской области ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении ведомства.
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщал ранее губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как передает корреспондент РИА Новости, в Белгороде жители слышат звуки работы ПВО.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
В Белгородской области при атаке дрона пострадала мирная жительница
Вчера, 12:16
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияУкраинаВооруженные силы УкраиныБелгородВячеслав Гладков
 
 
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