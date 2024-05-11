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В результате обстреле села Гора-Подол повредили ЛЭП
В результате обстреле села Гора-Подол повредили ЛЭП - РИА Новости, 11.05.2024
В результате обстреле села Гора-Подол повредили ЛЭП
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что пять населенных пунктов остаются без света из-за обстрела села Гора-Подол, РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T03:50
2024-05-11T03:50
2024-05-11T03:53
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что пять населенных пунктов остаются без света из-за обстрела села Гора-Подол, там повреждена линия электропередачи, пострадавших в результате произошедшего нет."Под обстрел ВСУ попало село Гора-Подол Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, временно без света остаются жители сел Гора-Подол, Козинка, Глотово, Заречье и Безымено", - написал глава региона.Гладков также отметил, что к восстановительным работам планируется приступить после согласования с Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В результате обстреле села Гора-Подол повредили ЛЭП
Гладков: в результате обстреле белгородского села Гора-Подол никто не пострадал