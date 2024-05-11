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В результате обстреле села Гора-Подол повредили ЛЭП

В результате обстреле села Гора-Подол повредили ЛЭП - РИА Новости, 11.05.2024

В результате обстреле села Гора-Подол повредили ЛЭП

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что пять населенных пунктов остаются без света из-за обстрела села Гора-Подол, РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T03:50

2024-05-11T03:50

2024-05-11T03:53

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

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вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что пять населенных пунктов остаются без света из-за обстрела села Гора-Подол, там повреждена линия электропередачи, пострадавших в результате произошедшего нет."Под обстрел ВСУ попало село Гора-Подол Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, временно без света остаются жители сел Гора-Подол, Козинка, Глотово, Заречье и Безымено", - написал глава региона.Гладков также отметил, что к восстановительным работам планируется приступить после согласования с Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины