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Липецкий губернатор прокомментировал обстрел Донецка - РИА Новости, 11.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:16 11.05.2024 (обновлено: 17:39 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/obstrel-1945267404.html
Липецкий губернатор прокомментировал обстрел Донецка
Липецкий губернатор прокомментировал обстрел Донецка - РИА Новости, 11.05.2024
Липецкий губернатор прокомментировал обстрел Донецка
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов про обстрел Донецка: русские своих не бросают, липчане с вами, мы будем биться за мир, за наших братьев, за свободу... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T17:16
2024-05-11T17:39
специальная военная операция на украине
донецк
россия
донецкая народная республика
игорь артамонов
денис пушилин
вооруженные силы украины
донбасс
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ВОРОНЕЖ, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов про обстрел Донецка: русские своих не бросают, липчане с вами, мы будем биться за мир, за наших братьев, за свободу и независимость России, выстоим и победим. "Русские своих не бросают. Липчане с вами. Наши бойцы стоят насмерть за Донбасс, наши строители восстанавливают разрушенные города и сёла. Нет ни одного населённого пункта в нашем регионе, где не готовили бы гуманитарку для новых российских регионов. Мы будем биться за мир, за наших братьев, за свободу и независимость России. Выстоим. Победим", - написал Артамонов в своём Telegram-канале. Он подчеркнул, что произошедшее - это ещё одно доказательство, что "ровно 10 лет назад Донбасс сделал правильный выбор, проголосовав за создание ДНР и ЛНР". "Враг снова стреляет по мирным. В такой важный для дончан день. Люди в Донецке собрались на праздник - на автопробег в честь Дня Республики и пострадали от рук бесчеловечных выродков. Украинские боевики ударили не по танками, не по войскам, а по мирным людям. Только так и могут - трусливо, подло и бессовестно", - заявил Артамонов.По данным главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ в субботу нанесли удар по ресторану "Парадиз" в Кировском районе Донецка с помощью РСЗО HIMARS. В результате прямого попадания ракеты, три мирных жителя погибли, ещё восемь получили ранения разной степени тяжести. Среди погибших - сотрудница ресторана и двое посетителей. В числе пострадавших - ребёнок 2012 года рождения, четверо мужчин и трое женщин.
https://ria.ru/20240511/gumenyuk-1945259670.html
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донецк
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донецк, россия, донецкая народная республика, игорь артамонов, денис пушилин, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Россия, Донецкая Народная Республика, Игорь Артамонов, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Липецкий губернатор прокомментировал обстрел Донецка

Губернатор Липецкой области Артамонов: русские своих не бросают, липчане с вами

© РИА НовостиПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
© РИА Новости
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов про обстрел Донецка: русские своих не бросают, липчане с вами, мы будем биться за мир, за наших братьев, за свободу и независимость России, выстоим и победим.
«
"Русские своих не бросают. Липчане с вами. Наши бойцы стоят насмерть за Донбасс, наши строители восстанавливают разрушенные города и сёла. Нет ни одного населённого пункта в нашем регионе, где не готовили бы гуманитарку для новых российских регионов. Мы будем биться за мир, за наших братьев, за свободу и независимость России. Выстоим. Победим", - написал Артамонов в своём Telegram-канале.
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Он подчеркнул, что произошедшее - это ещё одно доказательство, что "ровно 10 лет назад Донбасс сделал правильный выбор, проголосовав за создание ДНР и ЛНР".
«
"Враг снова стреляет по мирным. В такой важный для дончан день. Люди в Донецке собрались на праздник - на автопробег в честь Дня Республики и пострадали от рук бесчеловечных выродков. Украинские боевики ударили не по танками, не по войскам, а по мирным людям. Только так и могут - трусливо, подло и бессовестно", - заявил Артамонов.
По данным главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ в субботу нанесли удар по ресторану "Парадиз" в Кировском районе Донецка с помощью РСЗО HIMARS. В результате прямого попадания ракеты, три мирных жителя погибли, ещё восемь получили ранения разной степени тяжести. Среди погибших - сотрудница ресторана и двое посетителей. В числе пострадавших - ребёнок 2012 года рождения, четверо мужчин и трое женщин.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкРоссияДонецкая Народная РеспубликаИгорь АртамоновДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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