https://ria.ru/20240511/obstrel-1945267404.html

Липецкий губернатор прокомментировал обстрел Донецка

Липецкий губернатор прокомментировал обстрел Донецка - РИА Новости, 11.05.2024

Липецкий губернатор прокомментировал обстрел Донецка

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов про обстрел Донецка: русские своих не бросают, липчане с вами, мы будем биться за мир, за наших братьев, за свободу... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T17:16

2024-05-11T17:16

2024-05-11T17:39

специальная военная операция на украине

донецк

россия

донецкая народная республика

игорь артамонов

денис пушилин

вооруженные силы украины

донбасс

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ВОРОНЕЖ, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов про обстрел Донецка: русские своих не бросают, липчане с вами, мы будем биться за мир, за наших братьев, за свободу и независимость России, выстоим и победим. "Русские своих не бросают. Липчане с вами. Наши бойцы стоят насмерть за Донбасс, наши строители восстанавливают разрушенные города и сёла. Нет ни одного населённого пункта в нашем регионе, где не готовили бы гуманитарку для новых российских регионов. Мы будем биться за мир, за наших братьев, за свободу и независимость России. Выстоим. Победим", - написал Артамонов в своём Telegram-канале. Он подчеркнул, что произошедшее - это ещё одно доказательство, что "ровно 10 лет назад Донбасс сделал правильный выбор, проголосовав за создание ДНР и ЛНР". "Враг снова стреляет по мирным. В такой важный для дончан день. Люди в Донецке собрались на праздник - на автопробег в честь Дня Республики и пострадали от рук бесчеловечных выродков. Украинские боевики ударили не по танками, не по войскам, а по мирным людям. Только так и могут - трусливо, подло и бессовестно", - заявил Артамонов.По данным главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ в субботу нанесли удар по ресторану "Парадиз" в Кировском районе Донецка с помощью РСЗО HIMARS. В результате прямого попадания ракеты, три мирных жителя погибли, ещё восемь получили ранения разной степени тяжести. Среди погибших - сотрудница ресторана и двое посетителей. В числе пострадавших - ребёнок 2012 года рождения, четверо мужчин и трое женщин.

https://ria.ru/20240511/gumenyuk-1945259670.html

https://ria.ru/20240511/desantniki-1945196160.html

донецк

россия

донецкая народная республика

донбасс

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донецк, россия, донецкая народная республика, игорь артамонов, денис пушилин, вооруженные силы украины, донбасс