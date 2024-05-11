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ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более 120 раз - РИА Новости, 11.05.2024
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15:05 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/obstrel-1945247745.html
ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более 120 раз
ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более 120 раз - РИА Новости, 11.05.2024
ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более 120 раз
Украинские военные за прошедшие сутки обстреливали территорию Белгородской области более 120 раз, свыше 30 беспилотников атаковали регион, ранены восемь мирных... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T15:05
2024-05-11T15:05
белгородский район
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреливали территорию Белгородской области более 120 раз, свыше 30 беспилотников атаковали регион, ранены восемь мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за прошедшие сутки по девяти муниципалитетам было выпущено 122 снаряда из разных видов вооружения, в том числе танка. Также регион был атакован с использованием 33 беспилотников, включая сброс с дронов 13 боеприпасов. В Белгородском районе ранены восемь человек, трое из них госпитализированы. За отчетный день повреждения выявили в трех многоквартирных домах, 88 частных домах, 28 транспортных средствах, двух магазинах, объекте связи, двух сельхозпредприятиях, производственном помещении и социальном объекте. "В городе Белгороде после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в одном частном жилом домовладении произошло возгорание электропроводки. В Белгородском районе в результате воздушных атак ВСУ пострадали восемь человек", - написал Гладков. По словам губернатора, в Белгородском районе поселок Октябрьский, села Черемошное, Устинка, Журавлевка, Новая Деревня, Головино, Никольское, Стрелецкое, Варваровка, Таврово и Топлинка были атакованы 17 раз с беспилотников. По селу Красный Хутор выпущено два артиллерийских снаряда. В Борисовском районе села Цаповка, Хотмыжск и хутор Лозовая Рудка подверглись атакам ВСУ с помощью дронов. По окраине села Богун-Городок выпущено 22 минометных снаряда. Глава региона добавил, что в Валуйском округе хутор Леоновка, села Логачевка и Басово атакованы с помощью трех беспилотников. По селам Новопетровка и Старый Хутор выпущено в сумме 11 артиллерийских снарядов. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено четыре артиллерийских снаряда. В Грайворонском округе по окраине сел Сподарюшино, Новостроевка-Вторая, Пороз, Козинка и город Грайворон выпущено в сумме 43 минометных снаряда, а по окраине села Новостроевка-Вторая еще два танковых. На окраине села Гора-Подол с дрона сброшено три взрывных устройства, уточнил Гладков. ⠀"В Краснояружском районе по окраине села Вязовое выпущено 10 минометных снарядов. Пострадавших нет. Повреждены три корпуса сельскохозяйственного предприятия. Также есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. По окраине села Староселье выпущено четыре минометных снаряда. Обошлось без последствий. В Ракитянском районе поселок Пролетарский подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА", - сообщил глава области. В Шебекинском городском округе, по данным Гладкова, по поселкам Красное и Ленинский выпущено семь минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка и Муром – 17 артиллерийских снарядов. Также атакам беспилотников подверглись село Муром, окраина и город Шебекино. В Минобороны сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 21 реактивный снаряд RM-70 Vampire и девять беспилотников над Белгородской областью. За прошедшие сутки ракетную опасность объявляли в Белгороде и Белгородском районе семь раз.
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белгородский район, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгородский район, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более 120 раз

Гладков: ВСУ за сутки обстреляли регион более 120 раз и запустили свыше 30 БПЛА

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреливали территорию Белгородской области более 120 раз, свыше 30 беспилотников атаковали регион, ранены восемь мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за прошедшие сутки по девяти муниципалитетам было выпущено 122 снаряда из разных видов вооружения, в том числе танка. Также регион был атакован с использованием 33 беспилотников, включая сброс с дронов 13 боеприпасов. В Белгородском районе ранены восемь человек, трое из них госпитализированы. За отчетный день повреждения выявили в трех многоквартирных домах, 88 частных домах, 28 транспортных средствах, двух магазинах, объекте связи, двух сельхозпредприятиях, производственном помещении и социальном объекте.
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"В городе Белгороде после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в одном частном жилом домовладении произошло возгорание электропроводки. В Белгородском районе в результате воздушных атак ВСУ пострадали восемь человек", - написал Гладков.
По словам губернатора, в Белгородском районе поселок Октябрьский, села Черемошное, Устинка, Журавлевка, Новая Деревня, Головино, Никольское, Стрелецкое, Варваровка, Таврово и Топлинка были атакованы 17 раз с беспилотников. По селу Красный Хутор выпущено два артиллерийских снаряда. В Борисовском районе села Цаповка, Хотмыжск и хутор Лозовая Рудка подверглись атакам ВСУ с помощью дронов. По окраине села Богун-Городок выпущено 22 минометных снаряда.
Глава региона добавил, что в Валуйском округе хутор Леоновка, села Логачевка и Басово атакованы с помощью трех беспилотников. По селам Новопетровка и Старый Хутор выпущено в сумме 11 артиллерийских снарядов. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено четыре артиллерийских снаряда. В Грайворонском округе по окраине сел Сподарюшино, Новостроевка-Вторая, Пороз, Козинка и город Грайворон выпущено в сумме 43 минометных снаряда, а по окраине села Новостроевка-Вторая еще два танковых. На окраине села Гора-Подол с дрона сброшено три взрывных устройства, уточнил Гладков.
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⠀"В Краснояружском районе по окраине села Вязовое выпущено 10 минометных снарядов. Пострадавших нет. Повреждены три корпуса сельскохозяйственного предприятия. Также есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. По окраине села Староселье выпущено четыре минометных снаряда. Обошлось без последствий. В Ракитянском районе поселок Пролетарский подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА", - сообщил глава области.
В Шебекинском городском округе, по данным Гладкова, по поселкам Красное и Ленинский выпущено семь минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка и Муром – 17 артиллерийских снарядов. Также атакам беспилотников подверглись село Муром, окраина и город Шебекино.
В Минобороны сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 21 реактивный снаряд RM-70 Vampire и девять беспилотников над Белгородской областью. За прошедшие сутки ракетную опасность объявляли в Белгороде и Белгородском районе семь раз.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородский районБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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