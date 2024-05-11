ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более 120 раз
Гладков: ВСУ за сутки обстреляли регион более 120 раз и запустили свыше 30 БПЛА
Осколки снаряда. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреливали территорию Белгородской области более 120 раз, свыше 30 беспилотников атаковали регион, ранены восемь мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за прошедшие сутки по девяти муниципалитетам было выпущено 122 снаряда из разных видов вооружения, в том числе танка. Также регион был атакован с использованием 33 беспилотников, включая сброс с дронов 13 боеприпасов. В Белгородском районе ранены восемь человек, трое из них госпитализированы. За отчетный день повреждения выявили в трех многоквартирных домах, 88 частных домах, 28 транспортных средствах, двух магазинах, объекте связи, двух сельхозпредприятиях, производственном помещении и социальном объекте.
По словам губернатора, в Белгородском районе поселок Октябрьский, села Черемошное, Устинка, Журавлевка, Новая Деревня, Головино, Никольское, Стрелецкое, Варваровка, Таврово и Топлинка были атакованы 17 раз с беспилотников. По селу Красный Хутор выпущено два артиллерийских снаряда. В Борисовском районе села Цаповка, Хотмыжск и хутор Лозовая Рудка подверглись атакам ВСУ с помощью дронов. По окраине села Богун-Городок выпущено 22 минометных снаряда.
Глава региона добавил, что в Валуйском округе хутор Леоновка, села Логачевка и Басово атакованы с помощью трех беспилотников. По селам Новопетровка и Старый Хутор выпущено в сумме 11 артиллерийских снарядов. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено четыре артиллерийских снаряда. В Грайворонском округе по окраине сел Сподарюшино, Новостроевка-Вторая, Пороз, Козинка и город Грайворон выпущено в сумме 43 минометных снаряда, а по окраине села Новостроевка-Вторая еще два танковых. На окраине села Гора-Подол с дрона сброшено три взрывных устройства, уточнил Гладков.
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников
12 апреля, 08:54
⠀"В Краснояружском районе по окраине села Вязовое выпущено 10 минометных снарядов. Пострадавших нет. Повреждены три корпуса сельскохозяйственного предприятия. Также есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. По окраине села Староселье выпущено четыре минометных снаряда. Обошлось без последствий. В Ракитянском районе поселок Пролетарский подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА", - сообщил глава области.
В Минобороны сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 21 реактивный снаряд RM-70 Vampire и девять беспилотников над Белгородской областью. За прошедшие сутки ракетную опасность объявляли в Белгороде и Белгородском районе семь раз.