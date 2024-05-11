https://ria.ru/20240511/obstrel-1945236659.html
При обстреле в Донецке, по предварительным данным, погиб человек
При обстреле в Донецке, по предварительным данным, погиб человек - РИА Новости, 11.05.2024
При обстреле в Донецке, по предварительным данным, погиб человек
При обстреле украинскими военными ресторана в Донецке погиб мирный житель, еще как минимум четверо получили ранения, заявил РИА Новости на месте происшествия... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T13:52
2024-05-11T13:52
2024-05-11T15:43
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. При обстреле украинскими военными ресторана в Донецке погиб мирный житель, еще как минимум четверо получили ранения, заявил РИА Новости на месте происшествия уполномоченный сотрудник Следственного комитета."В настоящее время военными следователями Следственного комитета России производится осмотр последствий обстрела в Ленинском районе города Донецка. <...> Имеется информация об одном погибшем и не менее четырех раненых. Раненых уже госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь", — сказал собеседник агентства.По его словам, судя по характерным осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили американскую РСЗО HIMARS."В результате осмотра обнаружены фрагменты и осколки от снаряда, характерные для РСЗО "Хаймарс". Они будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда", — уточнил сотрудник СК.Очевидцы рассказали РИА Новости, что погибшим мирным жителем оказалась девушка, сотрудница ресторана, которая работала в нем официанткой."Погибла Юля, официантка, у нее дочка осталась пяти или шести лет", — рассказала агентству сотрудница ресторана.По заявлению очевидца, один из боеприпасов мог угодить прямиком в АЗС, но обошлось."Вот "Парадис" (ресторан), а вот заправочная станция. Еще бы чуть-чуть, и попала бы к нам. Первый прилет был именно в здание — зацепило машину кассира и зацепило БМВ", — рассказал РИА Новости сотрудник АЗС Кирилл.По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 14 раз обстреляли территорию республики, выпустив 39 единицы различных боеприпасов. Погибли два мирных жителя, еще двое — с ранениями различной степени тяжести. Повреждения получили 17 жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в российских регионах.Силы ПВО регулярно сбивают дроны и снаряды противника.
https://ria.ru/20240511/svo-1944721706.html
https://ria.ru/20240511/obstrel-1945206465.html
https://ria.ru/20240511/rovenki-1945222188.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Начальник отдела оперативной работы Представительства ДНР в СЦКК об ударе ВСУ по Ленинскому району Донецка
По предварительной информации, в результате удара ВСУ по Ленинскому району Донецка есть пострадавшие и погибшие, сообщил представитель СЦКК
2024-05-11T13:52
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PT0M42S
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Удар ВСУ по Ленинскому району Донецка, где готовился автопробег в честь 10-летия республики
ВСУ нанесли удар из РСЗО Himars по Ленинскому району Донецка, где готовился автопробег в честь 10-летия республики, передает корреспондент РИА Новости
2024-05-11T13:52
true
PT0M58S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, происшествия
При обстреле в Донецке, по предварительным данным, погиб человек
Следствие: при обстреле кафе в Донецке, по предварительным данным, погиб человек
ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. При обстреле украинскими военными ресторана в Донецке погиб мирный житель, еще как минимум четверо получили ранения, заявил РИА Новости на месте происшествия уполномоченный сотрудник Следственного комитета.
"В настоящее время военными следователями Следственного комитета России производится осмотр последствий обстрела в Ленинском районе города Донецка. <...> Имеется информация об одном погибшем и не менее четырех раненых. Раненых уже госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь", — сказал собеседник агентства.
По его словам, судя по характерным осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили американскую РСЗО HIMARS.
"В результате осмотра обнаружены фрагменты и осколки от снаряда, характерные для РСЗО "Хаймарс". Они будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда", — уточнил сотрудник СК.
Очевидцы рассказали РИА Новости, что погибшим мирным жителем оказалась девушка, сотрудница ресторана, которая работала в нем официанткой.
"Погибла Юля, официантка, у нее дочка осталась пяти или шести лет", — рассказала агентству сотрудница ресторана.
По заявлению очевидца, один из боеприпасов мог угодить прямиком в АЗС, но обошлось.
"Вот "Парадис" (ресторан), а вот заправочная станция. Еще бы чуть-чуть, и попала бы к нам. Первый прилет был именно в здание — зацепило машину кассира и зацепило БМВ", — рассказал РИА Новости сотрудник АЗС Кирилл.
По сообщениям представительства ДНР
в СЦКК
, за прошедшие сутки ВСУ
14 раз обстреляли территорию республики, выпустив 39 единицы различных боеприпасов. Погибли два мирных жителя, еще двое — с ранениями различной степени тяжести. Повреждения получили 17 жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.
ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в российских регионах.
Силы ПВО регулярно сбивают дроны и снаряды противника.