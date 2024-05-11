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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 11.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:51 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/obstrel-1945228531.html
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 11.05.2024
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило в субботу представительство ДНР в... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T12:51
2024-05-11T12:51
в мире
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240509/donetsk-1944963929.html
https://ria.ru/20231230/donetsk-1919116350.html
петровский район
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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато
В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

ВСУ выпустили два снаряда по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства.
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9 мая, 15:55
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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