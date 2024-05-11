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В Иркутской области при подъеме реки Непа затопило 16 домов - РИА Новости, 11.05.2024
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07:28 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/nepa-1945199987.html
В Иркутской области при подъеме реки Непа затопило 16 домов
В Иркутской области при подъеме реки Непа затопило 16 домов - РИА Новости, 11.05.2024
В Иркутской области при подъеме реки Непа затопило 16 домов
В поселке Токма на севере Иркутской области при подъеме реки Непа затопило 16 домов и 17 приусадебных участков, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T07:28
2024-05-11T07:28
происшествия
иркутская область
катангский район
ми-8 амтш
наводнения в россии — 2024
россия
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ИРКУТСК, 11 мая - РИА Новости. В поселке Токма на севере Иркутской области при подъеме реки Непа затопило 16 домов и 17 приусадебных участков, сообщает ГУМЧС по региону. "В селе Токма в Катангском районе обильное снеготаяние привело к подъему уровня воды в реке Непе до отметки 612 сантиметров при критическом уровне 590 сантиметров. Подтопленными оказались 17 приусадебных участков, 16 домов, в которых проживают 25 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что 18 человек в настоящее время размещены у родственников, шесть - в пункте временного размещения в здании бывшего аэропорта. Оно расположено на противоположном берегу реки и в зону подтопления не попадает. Всего в населённом пункте - 22 жилых дома, в которых проживают 34 человека, в том числе один ребенок. В Токме дежурят спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда, которые оказывают адресную помощь местным жителям. Вертолет Ми-8 доставил в отдаленный поселок продукты и питьевую воду. При необходимости будет произведена эвакуация жителей.
https://ria.ru/20240510/vyplaty-1945094787.html
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происшествия, иркутская область, катангский район, ми-8 амтш, наводнения в россии — 2024, россия
Происшествия, Иркутская область, Катангский район, Ми-8 АМТШ, Наводнения в России — 2024, Россия
В Иркутской области при подъеме реки Непа затопило 16 домов

В Приангарье при подъеме реки Непа затопило 16 домов и 17 приусадебных участков

© Фото : МЧС Иркутской области/TelegramПаводок в Приангарье
Паводок в Приангарье - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© Фото : МЧС Иркутской области/Telegram
Паводок в Приангарье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 11 мая - РИА Новости. В поселке Токма на севере Иркутской области при подъеме реки Непа затопило 16 домов и 17 приусадебных участков, сообщает ГУМЧС по региону.
"В селе Токма в Катангском районе обильное снеготаяние привело к подъему уровня воды в реке Непе до отметки 612 сантиметров при критическом уровне 590 сантиметров. Подтопленными оказались 17 приусадебных участков, 16 домов, в которых проживают 25 человек", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что 18 человек в настоящее время размещены у родственников, шесть - в пункте временного размещения в здании бывшего аэропорта. Оно расположено на противоположном берегу реки и в зону подтопления не попадает.
Всего в населённом пункте - 22 жилых дома, в которых проживают 34 человека, в том числе один ребенок.
В Токме дежурят спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда, которые оказывают адресную помощь местным жителям. Вертолет Ми-8 доставил в отдаленный поселок продукты и питьевую воду. При необходимости будет произведена эвакуация жителей.
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