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В Совфеде рассказали, что необходимо для технологического суверенитета - РИА Новости, 11.05.2024
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21:10 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/nauka-1945299411.html
В Совфеде рассказали, что необходимо для технологического суверенитета
В Совфеде рассказали, что необходимо для технологического суверенитета - РИА Новости, 11.05.2024
В Совфеде рассказали, что необходимо для технологического суверенитета
Достижение технологического суверенитета и открытие новых производств невозможно без развития науки в регионах, заявила журналистам председатель комитета Совета РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T21:10
2024-05-11T21:10
россия
лилия гумерова
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
совет федерации рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Достижение технологического суверенитета и открытие новых производств невозможно без развития науки в регионах, заявила журналистам председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Дмитрия Чернышенко на должность вице-премьера РФ, он будет отвечать за научно-образовательное обеспечение национальных проектов технологического лидерства и курировать Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзор, Росмолодежь и Минспорт. "Достижение технологического суверенитета, открытие новых производств невозможно без развития науки в регионах. А воспитание интереса к науке, поиск и поддержка талантов начинается с детского сада и школы", - сообщила Гумерова. Она отметила, что по инициативе спикера Совфеда Валентины Матвиенко и Дмитрия Чернышенко сегодня в регионах РФ реализуется проект по созданию и реализации программы Научно-технической революции (НТР) в каждом регионе. "Это такой региональный научный спецназ, по аналогии с научным спецназом в лице заместителей министров ФОИВ (федеральных органов исполнительной власти)", - добавила она. По её словам, в обновленной стратегии НТР страны получили поддержку предложения палаты регионов о необходимости региональных стратегий НТР. Такое решение также очень зависит, в том числе, от воспитания научной элиты с самого раннего возраста.
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россия, лилия гумерова, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Россия, Лилия Гумерова, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
В Совфеде рассказали, что необходимо для технологического суверенитета

Гумерова: технологический суверенитет невозможен без развития науки в регионах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Достижение технологического суверенитета и открытие новых производств невозможно без развития науки в регионах, заявила журналистам председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Дмитрия Чернышенко на должность вице-премьера РФ, он будет отвечать за научно-образовательное обеспечение национальных проектов технологического лидерства и курировать Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзор, Росмолодежь и Минспорт.
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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"Достижение технологического суверенитета, открытие новых производств невозможно без развития науки в регионах. А воспитание интереса к науке, поиск и поддержка талантов начинается с детского сада и школы", - сообщила Гумерова.
Она отметила, что по инициативе спикера Совфеда Валентины Матвиенко и Дмитрия Чернышенко сегодня в регионах РФ реализуется проект по созданию и реализации программы Научно-технической революции (НТР) в каждом регионе. "Это такой региональный научный спецназ, по аналогии с научным спецназом в лице заместителей министров ФОИВ (федеральных органов исполнительной власти)", - добавила она.
По её словам, в обновленной стратегии НТР страны получили поддержку предложения палаты регионов о необходимости региональных стратегий НТР. Такое решение также очень зависит, в том числе, от воспитания научной элиты с самого раннего возраста.
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РоссияЛилия ГумероваДмитрий ЧернышенкоМихаил МишустинСовет Федерации РФФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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