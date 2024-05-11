https://ria.ru/20240511/nauka-1945299411.html

В Совфеде рассказали, что необходимо для технологического суверенитета

В Совфеде рассказали, что необходимо для технологического суверенитета - РИА Новости, 11.05.2024

В Совфеде рассказали, что необходимо для технологического суверенитета

Достижение технологического суверенитета и открытие новых производств невозможно без развития науки в регионах, заявила журналистам председатель комитета Совета РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T21:10

2024-05-11T21:10

2024-05-11T21:10

россия

лилия гумерова

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

совет федерации рф

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Достижение технологического суверенитета и открытие новых производств невозможно без развития науки в регионах, заявила журналистам председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Дмитрия Чернышенко на должность вице-премьера РФ, он будет отвечать за научно-образовательное обеспечение национальных проектов технологического лидерства и курировать Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзор, Росмолодежь и Минспорт. "Достижение технологического суверенитета, открытие новых производств невозможно без развития науки в регионах. А воспитание интереса к науке, поиск и поддержка талантов начинается с детского сада и школы", - сообщила Гумерова. Она отметила, что по инициативе спикера Совфеда Валентины Матвиенко и Дмитрия Чернышенко сегодня в регионах РФ реализуется проект по созданию и реализации программы Научно-технической революции (НТР) в каждом регионе. "Это такой региональный научный спецназ, по аналогии с научным спецназом в лице заместителей министров ФОИВ (федеральных органов исполнительной власти)", - добавила она. По её словам, в обновленной стратегии НТР страны получили поддержку предложения палаты регионов о необходимости региональных стратегий НТР. Такое решение также очень зависит, в том числе, от воспитания научной элиты с самого раннего возраста.

https://ria.ru/20240510/mishustin-1945102525.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, лилия гумерова, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)