https://ria.ru/20240511/nagrada-1945238546.html

Депутат Госдумы наградил дагестанцев, спасавших людей в Петербурге

Депутат Госдумы наградил дагестанцев, спасавших людей в Петербурге - РИА Новости, 11.05.2024

Депутат Госдумы наградил дагестанцев, спасавших людей в Петербурге

Депутат Госдумы Султан Хамзаев наградил благодарностями четырех дагестанцев, которые первыми пришли на помощь тонувшим пассажирам автобуса, упавшего с моста в... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T14:02

2024-05-11T14:02

2024-05-11T14:02

санкт-петербург

россия

москва

султан хамзаев

александр беглов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

госдума рф

падение автобуса с моста в петербурге

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев наградил благодарностями четырех дагестанцев, которые первыми пришли на помощь тонувшим пассажирам автобуса, упавшего с моста в Петербурге, сообщила пресс-служба депутата. "Султан Хамзаев наградил благодарностями депутата Государственной Думы четверых дагестанцев. Лично вручим благодарности Гаджиеву Идрису и Джабраилову Шахбану, которые первыми пришли на помощь, а сегодня приехали в Москву… Также парламентарий передал благодарности Гасанову Мухаммаду и Гаджи-Мураду Садуллаеву, которые сейчас находятся в Санкт-Петербурге", - следует из сообщения пресс-службы. Также отмечалось, что вчера Хамзаев обратился в МЧС России с ходатайством о награждении, а в понедельник их наградит губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В пятницу автобус, в салоне которого находилось около 20 человек, упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге. По данным МЧС России, спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Трое скончались, двое находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти.

https://ria.ru/20240511/nagrada-1945218253.html

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россия

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Дарья Буймова

санкт-петербург, россия, москва, султан хамзаев, александр беглов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф, падение автобуса с моста в петербурге, общество