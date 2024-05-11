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Депутат Госдумы наградил дагестанцев, спасавших людей в Петербурге - РИА Новости, 11.05.2024
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14:02 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/nagrada-1945238546.html
Депутат Госдумы наградил дагестанцев, спасавших людей в Петербурге
Депутат Госдумы наградил дагестанцев, спасавших людей в Петербурге - РИА Новости, 11.05.2024
Депутат Госдумы наградил дагестанцев, спасавших людей в Петербурге
Депутат Госдумы Султан Хамзаев наградил благодарностями четырех дагестанцев, которые первыми пришли на помощь тонувшим пассажирам автобуса, упавшего с моста в... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T14:02
2024-05-11T14:02
санкт-петербург
россия
москва
султан хамзаев
александр беглов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
госдума рф
падение автобуса с моста в петербурге
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев наградил благодарностями четырех дагестанцев, которые первыми пришли на помощь тонувшим пассажирам автобуса, упавшего с моста в Петербурге, сообщила пресс-служба депутата. "Султан Хамзаев наградил благодарностями депутата Государственной Думы четверых дагестанцев. Лично вручим благодарности Гаджиеву Идрису и Джабраилову Шахбану, которые первыми пришли на помощь, а сегодня приехали в Москву… Также парламентарий передал благодарности Гасанову Мухаммаду и Гаджи-Мураду Садуллаеву, которые сейчас находятся в Санкт-Петербурге", - следует из сообщения пресс-службы. Также отмечалось, что вчера Хамзаев обратился в МЧС России с ходатайством о награждении, а в понедельник их наградит губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В пятницу автобус, в салоне которого находилось около 20 человек, упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге. По данным МЧС России, спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Трое скончались, двое находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти.
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санкт-петербург, россия, москва, султан хамзаев, александр беглов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф, падение автобуса с моста в петербурге, общество
Санкт-Петербург, Россия, Москва, Султан Хамзаев, Александр Беглов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Госдума РФ, Падение автобуса с моста в Петербурге, Общество
Депутат Госдумы наградил дагестанцев, спасавших людей в Петербурге

Депутат Госдумы наградил дагестанцев, спасавших пассажиров автобуса в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге
Пассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Пассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев наградил благодарностями четырех дагестанцев, которые первыми пришли на помощь тонувшим пассажирам автобуса, упавшего с моста в Петербурге, сообщила пресс-служба депутата.
"Султан Хамзаев наградил благодарностями депутата Государственной Думы четверых дагестанцев. Лично вручим благодарности Гаджиеву Идрису и Джабраилову Шахбану, которые первыми пришли на помощь, а сегодня приехали в Москву… Также парламентарий передал благодарности Гасанову Мухаммаду и Гаджи-Мураду Садуллаеву, которые сейчас находятся в Санкт-Петербурге", - следует из сообщения пресс-службы.
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Также отмечалось, что вчера Хамзаев обратился в МЧС России с ходатайством о награждении, а в понедельник их наградит губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
В пятницу автобус, в салоне которого находилось около 20 человек, упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге. По данным МЧС России, спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Трое скончались, двое находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти.
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Санкт-ПетербургРоссияМоскваСултан ХамзаевАлександр БегловМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Госдума РФПадение автобуса с моста в ПетербургеОбщество
 
 
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