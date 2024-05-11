https://ria.ru/20240511/nagrada-1945218253.html

Бастрыкин поручил наградить спасавших пассажиров автобуса в Петербурге

Бастрыкин поручил наградить спасавших пассажиров автобуса в Петербурге - РИА Новости, 11.05.2024

Бастрыкин поручил наградить спасавших пассажиров автобуса в Петербурге

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос о награждении капитана судна и очевидцев, которые до прибытия специальных служб спасали людей при РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T11:20

2024-05-11T11:20

2024-05-11T11:20

происшествия

россия

санкт-петербург

александр бастрыкин

сергей меликов

следственный комитет россии (ск рф)

падение автобуса с моста в петербурге

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос о награждении капитана судна и очевидцев, которые до прибытия специальных служб спасали людей при падении автобуса в воду в Санкт-Петербурге, сообщает ведомство. Автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойку в Петербурге. По последним данным ГСУ СК РФ по городу, число погибших в результате произошедшего увеличилось до семи человек. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что поручил представить к госнаградам троих уроженцев республики, спасавших пассажиров утонувшего автобуса. "Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил следователям при расследовании уголовного дела установить всех, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан, для дальнейшего рассмотрения вопроса о награждении их ведомственными наградами", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что очевидцы "самоотверженно и без раздумий" начали спасать людей, заблокированных внутри автобуса. Капитан прогулочного судна Ян Карасев помог перебраться пострадавшим на его катер, а трое уроженцев Дагестана, рискуя собственной жизнью, прыгнули в воду.

https://ria.ru/20240510/peterburg-1945185469.html

https://ria.ru/20240510/sk-1945171155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, санкт-петербург, александр бастрыкин, сергей меликов, следственный комитет россии (ск рф), падение автобуса с моста в петербурге