https://ria.ru/20240511/moskva-1945213572.html
Москвичи часто называли котов в честь писателей и поэтов
Москвичи часто называли котов в честь писателей и поэтов - РИА Новости, 11.05.2024
Москвичи часто называли котов в честь писателей и поэтов
Статистика портала mos.ru показала, что москвичи часто называют своих питомец в честь русских писателей и поэтов, исторических личностей, а также героев... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T10:23
2024-05-11T10:23
2024-05-11T10:23
москва
александр пушкин
сергей есенин
наполеон бонапарт
общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Статистика портала mos.ru показала, что москвичи часто называют своих питомец в честь русских писателей и поэтов, исторических личностей, а также героев отечественных мультфильмов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Жители столицы не упускают возможность назвать котов знаковыми именами из литературы ... Любители русской классики зарегистрировали на mos.ru 57 котов в честь Александра Пушкина и восемь котов в честь поэта Сергея Есенина", - приводятся на сайте слова председателя комитета государственных услуг Москвы Елены Шинкарук. Кроме того, москвичи называют питомцев в честь героев мировой истории: так, на портале зарегистрированы 11 собак по кличке Ричард Львиное Сердце, девять собак по имени Микеланджело, а также кот Наполеон Бонапарт. Популярно также имя героя российской детской мультипликации Лунтика, в его честь в Москве зовут более 90 кошек и 43 собаки. Отмечается, что Муся, Боня и Арчи стали самыми популярными именами кошек и собак, живущих у москвичей.
https://ria.ru/20240418/puteshestviya-1940586003.html
https://ria.ru/20231017/rekord-1903426476.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, александр пушкин, сергей есенин, наполеон бонапарт, общество
Москва, Александр Пушкин, Сергей Есенин, Наполеон Бонапарт, Общество
Москвичи часто называли котов в честь писателей и поэтов
Москвичи чаще всего называют питомцев в честь писателей и героев мультфильмов