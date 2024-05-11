https://ria.ru/20240511/moskva-1945213572.html

Москвичи часто называли котов в честь писателей и поэтов

Москвичи часто называли котов в честь писателей и поэтов - РИА Новости, 11.05.2024

Москвичи часто называли котов в честь писателей и поэтов

Статистика портала mos.ru показала, что москвичи часто называют своих питомец в честь русских писателей и поэтов, исторических личностей, а также героев... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T10:23

2024-05-11T10:23

2024-05-11T10:23

москва

александр пушкин

сергей есенин

наполеон бонапарт

общество

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Статистика портала mos.ru показала, что москвичи часто называют своих питомец в честь русских писателей и поэтов, исторических личностей, а также героев отечественных мультфильмов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Жители столицы не упускают возможность назвать котов знаковыми именами из литературы ... Любители русской классики зарегистрировали на mos.ru 57 котов в честь Александра Пушкина и восемь котов в честь поэта Сергея Есенина", - приводятся на сайте слова председателя комитета государственных услуг Москвы Елены Шинкарук. Кроме того, москвичи называют питомцев в честь героев мировой истории: так, на портале зарегистрированы 11 собак по кличке Ричард Львиное Сердце, девять собак по имени Микеланджело, а также кот Наполеон Бонапарт. Популярно также имя героя российской детской мультипликации Лунтика, в его честь в Москве зовут более 90 кошек и 43 собаки. Отмечается, что Муся, Боня и Арчи стали самыми популярными именами кошек и собак, живущих у москвичей.

https://ria.ru/20240418/puteshestviya-1940586003.html

https://ria.ru/20231017/rekord-1903426476.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, александр пушкин, сергей есенин, наполеон бонапарт, общество