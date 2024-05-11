https://ria.ru/20240511/miting-1945311445.html

В Тбилиси завершился митинг против законопроекта об иноагентах

В Тбилиси завершился митинг против законопроекта об иноагентах - РИА Новости, 11.05.2024

В Тбилиси завершился митинг против законопроекта об иноагентах

В Тбилиси завершился митинг против законопроекта об иноагентах, который стал самой массовой демонстрацией за последний месяц, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T23:21

2024-05-11T23:21

2024-05-11T23:21

в мире

тбилиси

европа

протесты в грузии против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 11 мая - РИА Новости. В Тбилиси завершился митинг против законопроекта об иноагентах, который стал самой массовой демонстрацией за последний месяц, передает корреспондент РИА Новости. В субботу вечером граждане собрались на разных локациях, после чего направились массовым шествием в строну площади Европы. Данный митинг против законопроекта был приурочен ко Дню Европы. Спустя несколько часов в Тбилиси начался проливной дождь, после чего митингующие стали расходиться, а организаторы призвали демонстрантов запастись силами для следующего дня. В воскресенье вечером митингующие планируют провести всю ночь перед зданием парламента в Тбилиси и встретить депутатов, так как в понедельник утром состоится третье комитетское слушание в законодательном органе по рассмотрению законопроекта.

https://ria.ru/20240510/gruziya-1945182769.html

тбилиси

европа

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в мире, тбилиси, европа, протесты в грузии против закона об иноагентах