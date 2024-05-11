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В Тбилиси завершился митинг против законопроекта об иноагентах - РИА Новости, 11.05.2024
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23:21 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/miting-1945311445.html
В Тбилиси завершился митинг против законопроекта об иноагентах
В Тбилиси завершился митинг против законопроекта об иноагентах - РИА Новости, 11.05.2024
В Тбилиси завершился митинг против законопроекта об иноагентах
В Тбилиси завершился митинг против законопроекта об иноагентах, который стал самой массовой демонстрацией за последний месяц, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T23:21
2024-05-11T23:21
в мире
тбилиси
европа
протесты в грузии против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 11 мая - РИА Новости. В Тбилиси завершился митинг против законопроекта об иноагентах, который стал самой массовой демонстрацией за последний месяц, передает корреспондент РИА Новости. В субботу вечером граждане собрались на разных локациях, после чего направились массовым шествием в строну площади Европы. Данный митинг против законопроекта был приурочен ко Дню Европы. Спустя несколько часов в Тбилиси начался проливной дождь, после чего митингующие стали расходиться, а организаторы призвали демонстрантов запастись силами для следующего дня. В воскресенье вечером митингующие планируют провести всю ночь перед зданием парламента в Тбилиси и встретить депутатов, так как в понедельник утром состоится третье комитетское слушание в законодательном органе по рассмотрению законопроекта.
https://ria.ru/20240510/gruziya-1945182769.html
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в мире, тбилиси, европа, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, Тбилиси, Европа, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
В Тбилиси завершился митинг против законопроекта об иноагентах

В Тбилиси завершился самый массовый митинг против законопроекта об иноагентах

© Sputnik | Перейти в медиабанкМитинг против закона об иноагентах в Тбилиси
Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 11 мая - РИА Новости. В Тбилиси завершился митинг против законопроекта об иноагентах, который стал самой массовой демонстрацией за последний месяц, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу вечером граждане собрались на разных локациях, после чего направились массовым шествием в строну площади Европы. Данный митинг против законопроекта был приурочен ко Дню Европы. Спустя несколько часов в Тбилиси начался проливной дождь, после чего митингующие стали расходиться, а организаторы призвали демонстрантов запастись силами для следующего дня.
В воскресенье вечером митингующие планируют провести всю ночь перед зданием парламента в Тбилиси и встретить депутатов, так как в понедельник утром состоится третье комитетское слушание в законодательном органе по рассмотрению законопроекта.
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В миреТбилисиЕвропаПротесты в Грузии против закона об иноагентах
 
 
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