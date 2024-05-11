https://ria.ru/20240511/miting-1945307162.html

Полиция разгоняет водометами антиправительственный митинг в Тель-Авиве

Полиция разгоняет водометами антиправительственный митинг в Тель-Авиве - РИА Новости, 11.05.2024

Полиция разгоняет водометами антиправительственный митинг в Тель-Авиве

Полиция Израиля применила водометы и конные отряды для разгона антиправительственного митинга в Тель-Авиве, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T22:25

2024-05-11T22:25

2024-05-11T22:25

в мире

тель-авив

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Полиция Израиля применила водометы и конные отряды для разгона антиправительственного митинга в Тель-Авиве, сообщает корреспондент РИА Новости. После окончания акции протеста, согласованной с полицией, сотни демонстрантов двинулись в направлении центрального шоссе города с намерением заблокировать движение. Конная полиция заблокировала толпу. Отдельным группам активистов удалось прорваться через заграждения, после чего против протестующих был применен водомет. Акция сопровождалась столкновениями с силами правопорядка, несколько активистов были задержаны.

https://ria.ru/20240406/israel-1938314085.html

тель-авив

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тель-авив