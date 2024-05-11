Рейтинг@Mail.ru
Полиция разгоняет водометами антиправительственный митинг в Тель-Авиве - РИА Новости, 11.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:25 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/miting-1945307162.html
Полиция разгоняет водометами антиправительственный митинг в Тель-Авиве
Полиция разгоняет водометами антиправительственный митинг в Тель-Авиве - РИА Новости, 11.05.2024
Полиция разгоняет водометами антиправительственный митинг в Тель-Авиве
Полиция Израиля применила водометы и конные отряды для разгона антиправительственного митинга в Тель-Авиве, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T22:25
2024-05-11T22:25
в мире
тель-авив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860843742_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_79d3d3423e614c74d019d9d19b78eaff.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Полиция Израиля применила водометы и конные отряды для разгона антиправительственного митинга в Тель-Авиве, сообщает корреспондент РИА Новости. После окончания акции протеста, согласованной с полицией, сотни демонстрантов двинулись в направлении центрального шоссе города с намерением заблокировать движение. Конная полиция заблокировала толпу. Отдельным группам активистов удалось прорваться через заграждения, после чего против протестующих был применен водомет. Акция сопровождалась столкновениями с силами правопорядка, несколько активистов были задержаны.
https://ria.ru/20240406/israel-1938314085.html
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860843742_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_d48f69b57403f3f26204cfe80ffc7193.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тель-авив
В мире, Тель-Авив
Полиция разгоняет водометами антиправительственный митинг в Тель-Авиве

В Тель-Авиве полиция применила водометы и конные отряды для разгона митингующих

© AP Photo / Oren ZivСтолкновения протестующих с полицией во время митинга в Тель-Авиве, Израиль
Столкновения протестующих с полицией во время митинга в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© AP Photo / Oren Ziv
Столкновения протестующих с полицией во время митинга в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Полиция Израиля применила водометы и конные отряды для разгона антиправительственного митинга в Тель-Авиве, сообщает корреспондент РИА Новости.
После окончания акции протеста, согласованной с полицией, сотни демонстрантов двинулись в направлении центрального шоссе города с намерением заблокировать движение.
Конная полиция заблокировала толпу. Отдельным группам активистов удалось прорваться через заграждения, после чего против протестующих был применен водомет.
Акция сопровождалась столкновениями с силами правопорядка, несколько активистов были задержаны.
Машина скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
В Тель-Авиве машина протаранила толпу, пострадала женщина
6 апреля, 22:10
 
В миреТель-Авив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала