https://ria.ru/20240511/miting-1945307162.html
Полиция разгоняет водометами антиправительственный митинг в Тель-Авиве
Полиция разгоняет водометами антиправительственный митинг в Тель-Авиве - РИА Новости, 11.05.2024
Полиция разгоняет водометами антиправительственный митинг в Тель-Авиве
Полиция Израиля применила водометы и конные отряды для разгона антиправительственного митинга в Тель-Авиве, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T22:25
2024-05-11T22:25
2024-05-11T22:25
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тель-авив
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Полиция Израиля применила водометы и конные отряды для разгона антиправительственного митинга в Тель-Авиве, сообщает корреспондент РИА Новости. После окончания акции протеста, согласованной с полицией, сотни демонстрантов двинулись в направлении центрального шоссе города с намерением заблокировать движение. Конная полиция заблокировала толпу. Отдельным группам активистов удалось прорваться через заграждения, после чего против протестующих был применен водомет. Акция сопровождалась столкновениями с силами правопорядка, несколько активистов были задержаны.
https://ria.ru/20240406/israel-1938314085.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив
Полиция разгоняет водометами антиправительственный митинг в Тель-Авиве
В Тель-Авиве полиция применила водометы и конные отряды для разгона митингующих
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Полиция Израиля применила водометы и конные отряды для разгона антиправительственного митинга в Тель-Авиве, сообщает корреспондент РИА Новости.
После окончания акции протеста, согласованной с полицией, сотни демонстрантов двинулись в направлении центрального шоссе города с намерением заблокировать движение.
Конная полиция заблокировала толпу. Отдельным группам активистов удалось прорваться через заграждения, после чего против протестующих был применен водомет.
Акция сопровождалась столкновениями с силами правопорядка, несколько активистов были задержаны.