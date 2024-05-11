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Илон Маск заявил о повышенной нагрузке на спутники из-за магнитной бури
Илон Маск заявил о повышенной нагрузке на спутники из-за магнитной бури - РИА Новости, 11.05.2024
Илон Маск заявил о повышенной нагрузке на спутники из-за магнитной бури
Интернет-спутники Starlink от компании SpaceX испытывают повышенную нагрузку из-за мощной геомагнитной бури, о чем заявил американский предприниматель Илон Маск РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T10:12
2024-05-11T10:12
2024-05-11T10:12
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Интернет-спутники Starlink от компании SpaceX испытывают повышенную нагрузку из-за мощной геомагнитной бури, о чем заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х. "Сейчас происходит мощная солнечная геомагнитная буря. Крупнейшая за долгое время. Спутники Starlink испытывают большую нагрузку, но пока справляются", - написал он в своем аккаунте. В ночь на субботу метеорологическая служба США впервые с 2003 года повысила до максимального уровня оценку силы достигшей Земли геомагнитной бури.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, сша, земля, илон маск, spacex
Космос - РИА Наука, США, Земля, Илон Маск, SpaceX
Илон Маск заявил о повышенной нагрузке на спутники из-за магнитной бури
Маск: спутники Starlink испытывают повышенную нагрузку из-за геомагнитной бури