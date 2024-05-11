https://ria.ru/20240511/mask-1945212583.html

Илон Маск заявил о повышенной нагрузке на спутники из-за магнитной бури

Илон Маск заявил о повышенной нагрузке на спутники из-за магнитной бури - РИА Новости, 11.05.2024

Илон Маск заявил о повышенной нагрузке на спутники из-за магнитной бури

Интернет-спутники Starlink от компании SpaceX испытывают повышенную нагрузку из-за мощной геомагнитной бури, о чем заявил американский предприниматель Илон Маск РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T10:12

2024-05-11T10:12

2024-05-11T10:12

космос - риа наука

сша

земля

илон маск

spacex

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Интернет-спутники Starlink от компании SpaceX испытывают повышенную нагрузку из-за мощной геомагнитной бури, о чем заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х. "Сейчас происходит мощная солнечная геомагнитная буря. Крупнейшая за долгое время. Спутники Starlink испытывают большую нагрузку, но пока справляются", - написал он в своем аккаунте. В ночь на субботу метеорологическая служба США впервые с 2003 года повысила до максимального уровня оценку силы достигшей Земли геомагнитной бури.

https://ria.ru/20240211/mask-1926748024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, сша, земля, илон маск, spacex