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Илон Маск заявил о повышенной нагрузке на спутники из-за магнитной бури - РИА Новости, 11.05.2024
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10:12 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/mask-1945212583.html
Илон Маск заявил о повышенной нагрузке на спутники из-за магнитной бури
Илон Маск заявил о повышенной нагрузке на спутники из-за магнитной бури - РИА Новости, 11.05.2024
Илон Маск заявил о повышенной нагрузке на спутники из-за магнитной бури
Интернет-спутники Starlink от компании SpaceX испытывают повышенную нагрузку из-за мощной геомагнитной бури, о чем заявил американский предприниматель Илон Маск РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T10:12
2024-05-11T10:12
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Интернет-спутники Starlink от компании SpaceX испытывают повышенную нагрузку из-за мощной геомагнитной бури, о чем заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х. "Сейчас происходит мощная солнечная геомагнитная буря. Крупнейшая за долгое время. Спутники Starlink испытывают большую нагрузку, но пока справляются", - написал он в своем аккаунте. В ночь на субботу метеорологическая служба США впервые с 2003 года повысила до максимального уровня оценку силы достигшей Земли геомагнитной бури.
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космос - риа наука, сша, земля, илон маск, spacex
Космос - РИА Наука, США, Земля, Илон Маск, SpaceX
Илон Маск заявил о повышенной нагрузке на спутники из-за магнитной бури

Маск: спутники Starlink испытывают повышенную нагрузку из-за геомагнитной бури

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Интернет-спутники Starlink от компании SpaceX испытывают повышенную нагрузку из-за мощной геомагнитной бури, о чем заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х.
"Сейчас происходит мощная солнечная геомагнитная буря. Крупнейшая за долгое время. Спутники Starlink испытывают большую нагрузку, но пока справляются", - написал он в своем аккаунте.
В ночь на субботу метеорологическая служба США впервые с 2003 года повысила до максимального уровня оценку силы достигшей Земли геомагнитной бури.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Маск опроверг информацию о продаже терминалов Starlink России
11 февраля, 22:38
 
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