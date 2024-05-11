https://ria.ru/20240511/marshi-1945283202.html

В Тбилиси проходит масштабная акция против закона об иноагентах

В Тбилиси проходит масштабная акция против закона об иноагентах - РИА Новости, 11.05.2024

В Тбилиси проходит масштабная акция против закона об иноагентах

В центральной части Тбилиси проходят несколько маршей в честь Дня Европы и против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T19:04

2024-05-11T19:04

2024-05-11T20:21

в мире

тбилиси

европа

грузия

протесты в грузии против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 11 мая — РИА Новости. В центральной части Тбилиси проходят несколько маршей в честь Дня Европы и против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. Масштабная проевропейская протестная акция с требованием отзыва закона об иноагентах была запланирована неправительственными организациями. Гражданские активисты собрались в четырех локациях грузинской столицы и движутся маршем в сторону площади Европы. Там они планируют провести акцию протеста.Ожидается, что митинг будет самым многочисленным за последний месяц протестов в Грузии.Закон об иноагентах в ГрузииПарламент Грузии в марте 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. Позднее власти отозвали документ.Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла на рассмотрение спорный законопроект под названием "О прозрачности иностранного влияния". Там пояснили, что теперь вместо термина "агент иностранного влияния" в тексте используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание осталось прежним.Инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Парламент республики 1 мая принял законопроект во втором чтении.В Тбилиси проходят акции протестов с требованием отозвать документ.Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента по примеру России. Несмотря на то что в США много лет действует закон о регистрации иностранных агентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом — в том, что целью закона США был контроль над деятельностью врагов, а закон Грузии направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели — ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240510/tbilisi-1945138243.html

https://ria.ru/20240510/gruziya-1945146010.html

https://ria.ru/20240508/gruziya-1944590568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Европейский марш" в Тбилиси с требованием отзыва законопроекта об иноагентах В Тбилиси проходит массовый «Европейский марш» с требованием отзыва законопроекта об иноагентах. Граждане собрались на четырех локациях столицы и движутся в сторону площади Европы, где опротестуют законопроект об иноагентах. Ожидается, что акция будет самой массовой за последний месяц. 2024-05-11T19:04 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тбилиси, европа, грузия, протесты в грузии против закона об иноагентах