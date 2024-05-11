https://ria.ru/20240511/marshi-1945283202.html
В Тбилиси проходит масштабная акция против закона об иноагентах
В Тбилиси проходит масштабная акция против закона об иноагентах - РИА Новости, 11.05.2024
В Тбилиси проходит масштабная акция против закона об иноагентах
В центральной части Тбилиси проходят несколько маршей в честь Дня Европы и против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T19:04
2024-05-11T19:04
2024-05-11T20:21
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европа
грузия
протесты в грузии против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 11 мая — РИА Новости. В центральной части Тбилиси проходят несколько маршей в честь Дня Европы и против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. Масштабная проевропейская протестная акция с требованием отзыва закона об иноагентах была запланирована неправительственными организациями. Гражданские активисты собрались в четырех локациях грузинской столицы и движутся маршем в сторону площади Европы. Там они планируют провести акцию протеста.Ожидается, что митинг будет самым многочисленным за последний месяц протестов в Грузии.Закон об иноагентах в ГрузииПарламент Грузии в марте 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. Позднее власти отозвали документ.Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла на рассмотрение спорный законопроект под названием "О прозрачности иностранного влияния". Там пояснили, что теперь вместо термина "агент иностранного влияния" в тексте используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание осталось прежним.Инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Парламент республики 1 мая принял законопроект во втором чтении.В Тбилиси проходят акции протестов с требованием отозвать документ.Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента по примеру России. Несмотря на то что в США много лет действует закон о регистрации иностранных агентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом — в том, что целью закона США был контроль над деятельностью врагов, а закон Грузии направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели — ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
https://ria.ru/20240510/tbilisi-1945138243.html
https://ria.ru/20240510/gruziya-1945146010.html
https://ria.ru/20240508/gruziya-1944590568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945291730_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fcd67e81bda39366c7b2e2e98d4d758e.jpg
"Европейский марш" в Тбилиси с требованием отзыва законопроекта об иноагентах
В Тбилиси проходит массовый «Европейский марш» с требованием отзыва законопроекта об иноагентах. Граждане собрались на четырех локациях столицы и движутся в сторону площади Европы, где опротестуют законопроект об иноагентах. Ожидается, что акция будет самой массовой за последний месяц.
2024-05-11T19:04
true
PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тбилиси, европа, грузия, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, Тбилиси, Европа, Грузия, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
В Тбилиси проходит масштабная акция против закона об иноагентах
В центре Тбилиси проходят марши в честь Дня Европы и против закона об иноагентах
ТБИЛИСИ, 11 мая — РИА Новости. В центральной части Тбилиси проходят несколько маршей в честь Дня Европы и против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости.
Масштабная проевропейская протестная акция с требованием отзыва закона об иноагентах была запланирована неправительственными организациями.
Гражданские активисты собрались в четырех локациях грузинской столицы и движутся маршем в сторону площади Европы
. Там они планируют провести акцию протеста.
Ожидается, что митинг будет самым многочисленным за последний месяц протестов в Грузии
.
Закон об иноагентах в Грузии
Парламент Грузии в марте 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. Позднее власти отозвали документ.
Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла на рассмотрение спорный законопроект под названием "О прозрачности иностранного влияния". Там пояснили, что теперь вместо термина "агент иностранного влияния" в тексте используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание осталось прежним.
Инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Парламент республики 1 мая принял законопроект во втором чтении.
В Тбилиси проходят акции протестов с требованием отозвать документ.
Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента по примеру России
. Несмотря на то что в США
много лет действует закон о регистрации иностранных агентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом — в том, что целью закона США был контроль над деятельностью врагов, а закон Грузии направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели — ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.