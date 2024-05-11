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"Запутал всех". Как ловили следователя, скрывавшего жестокое убийство

"Запутал всех". Как ловили следователя, скрывавшего жестокое убийство - РИА Новости, 11.05.2024

"Запутал всех". Как ловили следователя, скрывавшего жестокое убийство

В девяностые в Екатеринбурге несколько лет не могли поймать маньяка-душителя. Преступник не оставлял следов, а жертвы сами пускали его домой. Когда серийника... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T08:00

2024-05-11T08:00

2024-05-11T08:07

екатеринбург

убийство

следствие

смертная казнь

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Дарья Юдкина. В девяностые в Екатеринбурге несколько лет не могли поймать маньяка-душителя. Преступник не оставлял следов, а жертвы сами пускали его домой. Когда серийника все же раскрыли, милиция и общественность были шокированы. Кто убивал детей и женщин — в материале РИА Новости.Ночевка"Приезжайте... В квартире № 5 дома № 16 по переулку Трамвайному два трупа" — такое сообщение поступило в дежурную часть 5 марта 1994-го.Оперативники обнаружили тела матери и дочери — Натальи и Вали Котенковых. У обеих следы побоев, однако причина смерти другая: удушение.Установили, что входная дверь не повреждена — то есть убийцу на порог пустили добровольно.Единственной уликой был рисунок кровью, которая стала "чернилами" для детального плана квартиры. Правда, не той, где нашли трупы. Кроме того, выяснилось, что эта кровь не принадлежит убитым. Возможно, была третья жертва.В тот же день в одну из больниц города доставили 16-летнюю Юлю Саврасову с ножевым ранением в спину. Врачи вызвали милицию. Школьница была в истерике, писать заявление отказалась. Единственное, что смогли выяснить, — скорая забрала пострадавшую из ее же квартиры.Родители рассказали, что дочь собиралась остаться на ночевку у подруги — Вали Котенковой, однако глубокой ночью неожиданно вернулась домой в предобморочном состоянии.ВыжившаяЧерез несколько дней сотрудники следственных органов вновь отправились навестить пострадавшую. Оказалось, кровь на таинственном рисунке — Юлина.Та рассказала, что осталась у подруги на ночь, ведь домой возвращаться было поздно. Проснулась от стука в дверь — Валя пошла открывать. Неизвестный представился участковым, поэтому девочка его впустила. Юля, ничего не подозревая, заснула.Во второй раз ее разбудили крики. Открыв глаза, она оцепенела: Валю душили. Когда та перестала шевелиться, убийца набросился на Юлю.Угрожая, заставил раздеться. А затем ударил ножом в спину. Но добивать не стал. Начал расспрашивать, где она живет, кем работают родители. И пообещал прийти снова, если она проговорится о случившемся. После этого скрылся.Схема, найденная милиционерами, оказалась планом Юлиной квартиры.Следователям удалось составить фоторобот. Однако разосланные по нескольким областям ориентировки результата не дали.Тем временем к делу подключали новых сотрудников милиции. Один из них, Сергей Виноградов, неожиданно для всех отказался — сослался на проживание в том же районе, где совершили преступление. Расследование заглохло.СвидетельСпустя два года, в 1996-м, в дежурную часть сообщили о гибели десятилетней Маши Щебровой. Девочка лежала в кровати вся в крови, на шее отчетливо виднелись следы удушения. Экспертиза позже установила, что ей нанесли девять ножевых ударов в шею, грудь, спину и голову.Почерк казался знакомым: удушение, отсутствие признаков взлома.На допросе мать девочки Татьяна Зеленина рассказала, что Маша в ночь с 29 февраля на 1 марта дома ночевала одна. Женщина ушла к подруге и задержалась до утра. Дочери объяснила, что может прийти ее "друг" и его нужно впустить в квартиру.Как выяснилось, друг Зелениной — следователь Сергей Виноградов. Узнав об этом, оперативники смутились, но решили опросить соседей.Один из жильцов дома видел Виноградова на лестничной клетке. Все встало на места.ПризнаниеДля поимки преступника организовали целую спецоперацию. Под предлогом выезда по одному из уголовных дел Виноградова вызвали в райотдел милиции. Ничего не подозревающий преступник приехал на место, где его уже ждали коллеги с наручниками.Следователь сразу задал вопрос: "Был накануне вечером в квартире, где убили Машу Щеброву?" Виноградов не ответил.Но позже все-таки признал вину. Рассказал, что убил не только Щеброву, но и Котенковых.Пока шло расследование, Виноградов несколько раз пытался покончить с собой. И все время настаивал на своей невменяемости.Коллеги считали, что его сломала служба в Афганистане. Вернувшись, он так и не смог привыкнуть к мирной жизни. Переломным стало участие в следственном эксперименте с маньяком-душителем Николаем Фефиловым. Виноградов увидел азарт в глазах убийцы и понял, что хочет почувствовать то же самое.Когда имя душителя стало известно, общественность пришла в ярость. Люди хотели отомстить, угрожали его супруге. Та вместе с новорожденной дочерью уехала и сменила фамилию.Приговор выносили в закрытом режиме 16 апреля 1997-го. Виноградов держался спокойно, с легкой ухмылкой на лице, а когда услышал вердикт, лишь сказал судье: "Ну ты даешь".Маньяку назначили высшую меру. Однако, когда решение вступило в силу, в стране начал действовать мораторий на смертную казнь. Так или иначе, о дальнейшей судьбе следователя-убийцы ничего не известно.Единственная выжившая жертва Юлия Саврасова так и не оправилась после нападения. В следующие годы она постоянно болела, медленно угасала и наконец умерла.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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екатеринбург, убийство, следствие, смертная казнь