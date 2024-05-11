https://ria.ru/20240511/makron-1945246308.html

Пушилин прокомментировал заявления Макрона о вводе войск на Украину

Пушилин прокомментировал заявления Макрона о вводе войск на Украину - РИА Новости, 11.05.2024

Пушилин прокомментировал заявления Макрона о вводе войск на Украину

Достаточно рискованные заявления о вводе на Украину регулярных войск Франции президент Эммануэль Макрон сделал для переключения внимания с внутренних проблем... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T14:55

2024-05-11T14:55

2024-05-11T14:55

в мире

франция

донецкая народная республика

украина

эммануэль макрон

денис пушилин

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856431050_0:145:3272:1986_1920x0_80_0_0_4973211125f397d6407679351ccdacc7.jpg

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Достаточно рискованные заявления о вводе на Украину регулярных войск Франции президент Эммануэль Макрон сделал для переключения внимания с внутренних проблем возглавляемой им страны, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Могу здесь говорить про своё мнение. Больше остальных отличился с такими заявлениями президент Франции (Эммануэль) Макрон. Но я всё же связываю его заявления с попыткой привлечь к себе дополнительное внимание, переключить внутреннюю повестку с тех проблем, которые есть внутри самой Франции, на какую-то внешнюю составляющую. Достаточно опасные и рискованные заявления", - сказал Пушилин. Он отметил, что параллельно президент Франции предпринимает и другие шаги. "Якобы он чуть ли не миротворцем должен выступить в данном конфликте. Поэтому это определённая игра. У меня складывается такое впечатление, что это недостаток коэффициента полезного действия в его работе, который он пытается перебить вот такого рода заявлениями и попытками переключения как внешней аудитории, а где-то привлечение и на внешнем периметре к себе внимания, к своей персоне", - уточнил глава ДНР.

https://ria.ru/20240505/lavrov-1944032121.html

https://ria.ru/20240308/otpravka-1931926368.html

франция

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, донецкая народная республика, украина, эммануэль макрон, денис пушилин