https://ria.ru/20240511/makron-1945246308.html
Пушилин прокомментировал заявления Макрона о вводе войск на Украину
Пушилин прокомментировал заявления Макрона о вводе войск на Украину - РИА Новости, 11.05.2024
Пушилин прокомментировал заявления Макрона о вводе войск на Украину
Достаточно рискованные заявления о вводе на Украину регулярных войск Франции президент Эммануэль Макрон сделал для переключения внимания с внутренних проблем... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T14:55
2024-05-11T14:55
2024-05-11T14:55
в мире
франция
донецкая народная республика
украина
эммануэль макрон
денис пушилин
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856431050_0:145:3272:1986_1920x0_80_0_0_4973211125f397d6407679351ccdacc7.jpg
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Достаточно рискованные заявления о вводе на Украину регулярных войск Франции президент Эммануэль Макрон сделал для переключения внимания с внутренних проблем возглавляемой им страны, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Могу здесь говорить про своё мнение. Больше остальных отличился с такими заявлениями президент Франции (Эммануэль) Макрон. Но я всё же связываю его заявления с попыткой привлечь к себе дополнительное внимание, переключить внутреннюю повестку с тех проблем, которые есть внутри самой Франции, на какую-то внешнюю составляющую. Достаточно опасные и рискованные заявления", - сказал Пушилин. Он отметил, что параллельно президент Франции предпринимает и другие шаги. "Якобы он чуть ли не миротворцем должен выступить в данном конфликте. Поэтому это определённая игра. У меня складывается такое впечатление, что это недостаток коэффициента полезного действия в его работе, который он пытается перебить вот такого рода заявлениями и попытками переключения как внешней аудитории, а где-то привлечение и на внешнем периметре к себе внимания, к своей персоне", - уточнил глава ДНР.
https://ria.ru/20240505/lavrov-1944032121.html
https://ria.ru/20240308/otpravka-1931926368.html
франция
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856431050_541:0:3272:2048_1920x0_80_0_0_31f3e76d8ac822e137f70bce3680e9d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, донецкая народная республика, украина, эммануэль макрон, денис пушилин
В мире, Франция, Донецкая Народная Республика, Украина, Эммануэль Макрон, Денис Пушилин, Специальная военная операция на Украине
Пушилин прокомментировал заявления Макрона о вводе войск на Украину
Пушилин: Макрон сделал рискованные и опасные заявления о вводе войск на Украину
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Достаточно рискованные заявления о вводе на Украину регулярных войск Франции президент Эммануэль Макрон сделал для переключения внимания с внутренних проблем возглавляемой им страны, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Могу здесь говорить про своё мнение. Больше остальных отличился с такими заявлениями президент Франции (Эммануэль) Макрон. Но я всё же связываю его заявления с попыткой привлечь к себе дополнительное внимание, переключить внутреннюю повестку с тех проблем, которые есть внутри самой Франции, на какую-то внешнюю составляющую. Достаточно опасные и рискованные заявления", - сказал Пушилин.
Он отметил, что параллельно президент Франции предпринимает и другие шаги.
"Якобы он чуть ли не миротворцем должен выступить в данном конфликте. Поэтому это определённая игра. У меня складывается такое впечатление, что это недостаток коэффициента полезного действия в его работе, который он пытается перебить вот такого рода заявлениями и попытками переключения как внешней аудитории, а где-то привлечение и на внешнем периметре к себе внимания, к своей персоне", - уточнил глава ДНР.