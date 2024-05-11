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Пушилин прокомментировал заявления Макрона о вводе войск на Украину - РИА Новости, 11.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:55 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/makron-1945246308.html
Пушилин прокомментировал заявления Макрона о вводе войск на Украину
Пушилин прокомментировал заявления Макрона о вводе войск на Украину - РИА Новости, 11.05.2024
Пушилин прокомментировал заявления Макрона о вводе войск на Украину
Достаточно рискованные заявления о вводе на Украину регулярных войск Франции президент Эммануэль Макрон сделал для переключения внимания с внутренних проблем... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T14:55
2024-05-11T14:55
в мире
франция
донецкая народная республика
украина
эммануэль макрон
денис пушилин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Достаточно рискованные заявления о вводе на Украину регулярных войск Франции президент Эммануэль Макрон сделал для переключения внимания с внутренних проблем возглавляемой им страны, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Могу здесь говорить про своё мнение. Больше остальных отличился с такими заявлениями президент Франции (Эммануэль) Макрон. Но я всё же связываю его заявления с попыткой привлечь к себе дополнительное внимание, переключить внутреннюю повестку с тех проблем, которые есть внутри самой Франции, на какую-то внешнюю составляющую. Достаточно опасные и рискованные заявления", - сказал Пушилин. Он отметил, что параллельно президент Франции предпринимает и другие шаги. "Якобы он чуть ли не миротворцем должен выступить в данном конфликте. Поэтому это определённая игра. У меня складывается такое впечатление, что это недостаток коэффициента полезного действия в его работе, который он пытается перебить вот такого рода заявлениями и попытками переключения как внешней аудитории, а где-то привлечение и на внешнем периметре к себе внимания, к своей персоне", - уточнил глава ДНР.
https://ria.ru/20240505/lavrov-1944032121.html
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в мире, франция, донецкая народная республика, украина, эммануэль макрон, денис пушилин
В мире, Франция, Донецкая Народная Республика, Украина, Эммануэль Макрон, Денис Пушилин, Специальная военная операция на Украине
Пушилин прокомментировал заявления Макрона о вводе войск на Украину

Пушилин: Макрон сделал рискованные и опасные заявления о вводе войск на Украину

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Достаточно рискованные заявления о вводе на Украину регулярных войск Франции президент Эммануэль Макрон сделал для переключения внимания с внутренних проблем возглавляемой им страны, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Могу здесь говорить про своё мнение. Больше остальных отличился с такими заявлениями президент Франции (Эммануэль) Макрон. Но я всё же связываю его заявления с попыткой привлечь к себе дополнительное внимание, переключить внутреннюю повестку с тех проблем, которые есть внутри самой Франции, на какую-то внешнюю составляющую. Достаточно опасные и рискованные заявления", - сказал Пушилин.
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Он отметил, что параллельно президент Франции предпринимает и другие шаги.
"Якобы он чуть ли не миротворцем должен выступить в данном конфликте. Поэтому это определённая игра. У меня складывается такое впечатление, что это недостаток коэффициента полезного действия в его работе, который он пытается перебить вот такого рода заявлениями и попытками переключения как внешней аудитории, а где-то привлечение и на внешнем периметре к себе внимания, к своей персоне", - уточнил глава ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаЭммануэль МакронДенис Пушилин
 
 
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