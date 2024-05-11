Евросоюз усилит поддержку Украины, заявил Макрон
Макрон: ЕС в ближайшие недели усилит поддержку Украины
© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 мая – РИА Новости. Евросоюз усилит в ближайшие недели поддержку Украины, заявил в субботу президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X.
"Наше будущее и безопасность поставлены на карту на Украине. Именно поэтому я говорил, что мы должны оказывать (Киеву – ред.) больше помощи, что мы и сделаем в ближайшие недели, (необходимо - ред.) поставлять украинцам больше техники", - сказал французский лидер, отвечая на вопросы пользователей соцсетей. Видео было размещено на странице Макрона.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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