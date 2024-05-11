https://ria.ru/20240511/makron-1945237197.html

Евросоюз усилит поддержку Украины, заявил Макрон

Евросоюз усилит поддержку Украины, заявил Макрон - РИА Новости, 11.05.2024

Евросоюз усилит поддержку Украины, заявил Макрон

Евросоюз усилит в ближайшие недели поддержку Украины, заявил в субботу президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T13:55

2024-05-11T13:55

2024-05-11T13:55

в мире

украина

россия

франция

эммануэль макрон

сергей лавров

нато

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944312588_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e0f58ffbf0f927353215e385c378e3f8.jpg

ПАРИЖ, 11 мая – РИА Новости. Евросоюз усилит в ближайшие недели поддержку Украины, заявил в субботу президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X. "Наше будущее и безопасность поставлены на карту на Украине. Именно поэтому я говорил, что мы должны оказывать (Киеву – ред.) больше помощи, что мы и сделаем в ближайшие недели, (необходимо - ред.) поставлять украинцам больше техники", - сказал французский лидер, отвечая на вопросы пользователей соцсетей. Видео было размещено на странице Макрона. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240510/frantsiya-1945083675.html

украина

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, сергей лавров, нато