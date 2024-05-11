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Евросоюз усилит поддержку Украины, заявил Макрон - РИА Новости, 11.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:55 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/makron-1945237197.html
Евросоюз усилит поддержку Украины, заявил Макрон
Евросоюз усилит поддержку Украины, заявил Макрон - РИА Новости, 11.05.2024
Евросоюз усилит поддержку Украины, заявил Макрон
Евросоюз усилит в ближайшие недели поддержку Украины, заявил в субботу президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T13:55
2024-05-11T13:55
в мире
украина
россия
франция
эммануэль макрон
сергей лавров
нато
специальная военная операция на украине
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ПАРИЖ, 11 мая – РИА Новости. Евросоюз усилит в ближайшие недели поддержку Украины, заявил в субботу президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X. "Наше будущее и безопасность поставлены на карту на Украине. Именно поэтому я говорил, что мы должны оказывать (Киеву – ред.) больше помощи, что мы и сделаем в ближайшие недели, (необходимо - ред.) поставлять украинцам больше техники", - сказал французский лидер, отвечая на вопросы пользователей соцсетей. Видео было размещено на странице Макрона. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Евросоюз усилит поддержку Украины, заявил Макрон

Макрон: ЕС в ближайшие недели усилит поддержку Украины

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 мая – РИА Новости. Евросоюз усилит в ближайшие недели поддержку Украины, заявил в субботу президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X.
"Наше будущее и безопасность поставлены на карту на Украине. Именно поэтому я говорил, что мы должны оказывать (Киеву – ред.) больше помощи, что мы и сделаем в ближайшие недели, (необходимо - ред.) поставлять украинцам больше техники", - сказал французский лидер, отвечая на вопросы пользователей соцсетей. Видео было размещено на странице Макрона.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Ракета Scalp - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
СМИ выяснили, откуда Макрон достал ракеты для ВСУ
10 мая, 12:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронСергей ЛавровНАТО
 
 
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