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Жители Гаваны приветствовали участников шествия "Бессмертного полка" - РИА Новости, 11.05.2024
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01:28 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/kuba-1945190214.html
Жители Гаваны приветствовали участников шествия "Бессмертного полка"
Жители Гаваны приветствовали участников шествия "Бессмертного полка" - РИА Новости, 11.05.2024
Жители Гаваны приветствовали участников шествия "Бессмертного полка"
Жители Гаваны приветствовали участников шествия "Бессмертного полка" в Гаване, выражали солидарность и праздновали вместе с ними, рассказал РИА Новости посол... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T01:28
2024-05-11T01:28
в мире
гавана
россия
куба
виктор коронелли
день победы
акция "бессмертный полк"
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ГАВАНА, 11 мая - РИА Новости. Жители Гаваны приветствовали участников шествия "Бессмертного полка" в Гаване, выражали солидарность и праздновали вместе с ними, рассказал РИА Новости посол России на Кубе Виктор Коронелли, который вместе с семьей пронес портреты своих родных участников Великой Отечественной войны. "Мы видели, как проезжающие на автомобилях кубинцы приветствовали нас и предлагали свою поддержку. Они праздновали вместе с нами и выражали свою солидарность", - рассказал Коронелли. Российские соотечественники и кубинские студенты прошли в пятницу маршем "Бессмертного полка" по центральному гаванскому проспекту, по информации посольства РФ, в акции приняли участие около 500 человек. "Я внук участников боевых действий Великой Отечественной войны, и сегодня я прошел марш со своей семьей в составе "Бессмертного полка" с фотографиями наших бабушек и дедушек, участников этой священной войны", - пояснил посол РФ. Дипломат поблагодарил кубинские власти за содействие проведению акции в Гаване, отметив, что это "многого стоит". "Это еще одна демонстрация прочного и стратегического характера отношений, которые мы поддерживаем с Кубой", - отметил Коронелли.
https://ria.ru/20240504/shestvie-1943890153.html
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в мире, гавана, россия, куба, виктор коронелли, день победы, акция "бессмертный полк"
В мире, Гавана, Россия, Куба, Виктор Коронелли, День Победы, Акция "Бессмертный полк"
Жители Гаваны приветствовали участников шествия "Бессмертного полка"

Посол Коронелли: кубинцы приветствовали участников шествия "Бессмертного полка"

© iStock.com / goleroВид на площадь Вьеха в Гаване
Вид на площадь Вьеха в Гаване - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© iStock.com / golero
Вид на площадь Вьеха в Гаване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАВАНА, 11 мая - РИА Новости. Жители Гаваны приветствовали участников шествия "Бессмертного полка" в Гаване, выражали солидарность и праздновали вместе с ними, рассказал РИА Новости посол России на Кубе Виктор Коронелли, который вместе с семьей пронес портреты своих родных участников Великой Отечественной войны.
"Мы видели, как проезжающие на автомобилях кубинцы приветствовали нас и предлагали свою поддержку. Они праздновали вместе с нами и выражали свою солидарность", - рассказал Коронелли.
Шествие Бессмертного полка в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
В Аргентине прошло шествие "Бессмертного полка"
4 мая, 19:48
Российские соотечественники и кубинские студенты прошли в пятницу маршем "Бессмертного полка" по центральному гаванскому проспекту, по информации посольства РФ, в акции приняли участие около 500 человек.
"Я внук участников боевых действий Великой Отечественной войны, и сегодня я прошел марш со своей семьей в составе "Бессмертного полка" с фотографиями наших бабушек и дедушек, участников этой священной войны", - пояснил посол РФ.
Дипломат поблагодарил кубинские власти за содействие проведению акции в Гаване, отметив, что это "многого стоит".
"Это еще одна демонстрация прочного и стратегического характера отношений, которые мы поддерживаем с Кубой", - отметил Коронелли.
Венесуэла - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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В миреГаванаРоссияКубаВиктор КоронеллиДень ПобедыАкция "Бессмертный полк"
 
 
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