https://ria.ru/20240511/kuba-1945190214.html

Жители Гаваны приветствовали участников шествия "Бессмертного полка"

Жители Гаваны приветствовали участников шествия "Бессмертного полка" - РИА Новости, 11.05.2024

Жители Гаваны приветствовали участников шествия "Бессмертного полка"

Жители Гаваны приветствовали участников шествия "Бессмертного полка" в Гаване, выражали солидарность и праздновали вместе с ними, рассказал РИА Новости посол... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T01:28

2024-05-11T01:28

2024-05-11T01:28

в мире

гавана

россия

куба

виктор коронелли

день победы

акция "бессмертный полк"

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ГАВАНА, 11 мая - РИА Новости. Жители Гаваны приветствовали участников шествия "Бессмертного полка" в Гаване, выражали солидарность и праздновали вместе с ними, рассказал РИА Новости посол России на Кубе Виктор Коронелли, который вместе с семьей пронес портреты своих родных участников Великой Отечественной войны. "Мы видели, как проезжающие на автомобилях кубинцы приветствовали нас и предлагали свою поддержку. Они праздновали вместе с нами и выражали свою солидарность", - рассказал Коронелли. Российские соотечественники и кубинские студенты прошли в пятницу маршем "Бессмертного полка" по центральному гаванскому проспекту, по информации посольства РФ, в акции приняли участие около 500 человек. "Я внук участников боевых действий Великой Отечественной войны, и сегодня я прошел марш со своей семьей в составе "Бессмертного полка" с фотографиями наших бабушек и дедушек, участников этой священной войны", - пояснил посол РФ. Дипломат поблагодарил кубинские власти за содействие проведению акции в Гаване, отметив, что это "многого стоит". "Это еще одна демонстрация прочного и стратегического характера отношений, которые мы поддерживаем с Кубой", - отметил Коронелли.

https://ria.ru/20240504/shestvie-1943890153.html

https://ria.ru/20240510/venesuela-1945181611.html

гавана

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в мире, гавана, россия, куба, виктор коронелли, день победы, акция "бессмертный полк"