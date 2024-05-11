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Воробьев пока не знает, что будет на месте "Крокуса" - РИА Новости, 11.05.2024
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08:06 11.05.2024 (обновлено: 10:34 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/krokus-1945202013.html
Воробьев пока не знает, что будет на месте "Крокуса"
Воробьев пока не знает, что будет на месте "Крокуса" - РИА Новости, 11.05.2024
Воробьев пока не знает, что будет на месте "Крокуса"
Пока рано говорить о том, что будет на месте "Крокус сити холла", заявил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T08:06
2024-05-11T10:34
крокус
крокус сити холл
происшествия
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пока рано говорить о том, что будет на месте "Крокус сити холла", заявил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев."Я пока не готов отвечать, там еще пока ничего не делается", - ответил Воробьев на вопрос РИА Новости о том, что будет на месте "Крокус сити холла".Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240506/terrorizm-1944108241.html
московская область (подмосковье)
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крокус, крокус сити холл, происшествия, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Крокус, Крокус Сити Холл, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Воробьев пока не знает, что будет на месте "Крокуса"

Воробьев: пока рано говорить, что будет на месте "Крокус Сити Холла"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Обстановка у "Крокус Сити Холл"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пока рано говорить о том, что будет на месте "Крокус сити холла", заявил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Я пока не готов отвечать, там еще пока ничего не делается", - ответил Воробьев на вопрос РИА Новости о том, что будет на месте "Крокус сити холла".
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
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КрокусКрокус Сити ХоллПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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