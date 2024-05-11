https://ria.ru/20240511/krokus-1945202013.html

Воробьев пока не знает, что будет на месте "Крокуса"

Воробьев пока не знает, что будет на месте "Крокуса" - РИА Новости, 11.05.2024

Воробьев пока не знает, что будет на месте "Крокуса"

Пока рано говорить о том, что будет на месте "Крокус сити холла", заявил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T08:06

2024-05-11T08:06

2024-05-11T10:34

крокус

крокус сити холл

происшествия

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пока рано говорить о том, что будет на месте "Крокус сити холла", заявил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев."Я пока не готов отвечать, там еще пока ничего не делается", - ответил Воробьев на вопрос РИА Новости о том, что будет на месте "Крокус сити холла".Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240506/terrorizm-1944108241.html

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

крокус, крокус сити холл, происшествия, московская область (подмосковье), андрей воробьев