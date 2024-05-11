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Котякова предложили переназначить на пост министра труда - РИА Новости, 11.05.2024
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18:16 11.05.2024 (обновлено: 19:16 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/kotyakov-1945274577.html
Котякова предложили переназначить на пост министра труда
Котякова предложили переназначить на пост министра труда - РИА Новости, 11.05.2024
Котякова предложили переназначить на пост министра труда
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить Антона Котякова министром труда и социальной защиты РФ, свидетельствует сайт правительства. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:16
2024-05-11T19:16
политика
россия
антон котяков
михаил мишустин
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить Антона Котякова министром труда и социальной защиты РФ, свидетельствует сайт правительства. "Свои посты в новом составе правительства, как предполагается, сохранят: Антон Котяков (Минтруд)", - говорится в сообщении. Котяков был назначен главой Минтруда РФ в 2020 году после смены правительства. Ранее с 2017 три года работал заместителем министра финансов РФ. По закону президент назначает главу кабмина после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позже чем через неделю после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ей лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
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политика, россия, антон котяков, михаил мишустин, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Антон Котяков, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Назначение нового состава правительства России
Котякова предложили переназначить на пост министра труда

Мишустин предложил переназначить Котякова на пост министра труда

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить Антона Котякова министром труда и социальной защиты РФ, свидетельствует сайт правительства.
"Свои посты в новом составе правительства, как предполагается, сохранят: Антон Котяков (Минтруд)", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Почему Владимир Путин снова выбрал Михаила Мишустина
Вчера, 08:00
Котяков был назначен главой Минтруда РФ в 2020 году после смены правительства. Ранее с 2017 три года работал заместителем министра финансов РФ.
По закону президент назначает главу кабмина после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позже чем через неделю после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ей лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в СВО - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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ПолитикаРоссияАнтон КотяковМихаил МишустинГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Назначение нового состава правительства России
 
 
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