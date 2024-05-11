https://ria.ru/20240511/kotyakov-1945274577.html

Котякова предложили переназначить на пост министра труда

Котякова предложили переназначить на пост министра труда - РИА Новости, 11.05.2024

Котякова предложили переназначить на пост министра труда

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить Антона Котякова министром труда и социальной защиты РФ, свидетельствует сайт правительства. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T18:16

2024-05-11T18:16

2024-05-11T19:16

политика

россия

антон котяков

михаил мишустин

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить Антона Котякова министром труда и социальной защиты РФ, свидетельствует сайт правительства. "Свои посты в новом составе правительства, как предполагается, сохранят: Антон Котяков (Минтруд)", - говорится в сообщении. Котяков был назначен главой Минтруда РФ в 2020 году после смены правительства. Ранее с 2017 три года работал заместителем министра финансов РФ. По закону президент назначает главу кабмина после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позже чем через неделю после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ей лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

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россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, антон котяков, михаил мишустин, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), назначение нового состава правительства россии