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Жильцы дома в Печоре, где обрушился подъезд, получат компенсации - РИА Новости, 11.05.2024
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20:29 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/kompensatsii-1945294444.html
Жильцы дома в Печоре, где обрушился подъезд, получат компенсации
Жильцы дома в Печоре, где обрушился подъезд, получат компенсации - РИА Новости, 11.05.2024
Жильцы дома в Печоре, где обрушился подъезд, получат компенсации
Жильцы дома в городе Печора республики Коми, где в субботу обрушился подъезд, начнут получать компенсационные выплаты с 13 мая, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T20:29
2024-05-11T20:29
происшествия
печора
россия
владимир уйба
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Жильцы дома в городе Печора республики Коми, где в субботу обрушился подъезд, начнут получать компенсационные выплаты с 13 мая, сообщила пресс-служба главы региона. "Владимир Уйба встретился с печорцами, проживавшими в частично обрушившемся доме. Встреча состоялась в пункте временного размещения... Глава обсудил с присутствующими вопрос о денежной компенсации, выплаты которой планируются уже с понедельника, 13 мая", – говорится в сообщении. Как сообщало республиканское управление МЧС РФ, в городе Печора на Печорском проспекте, 69 частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом. По предварительным данным, никто не пострадал, уточняли РИА Новости в ведомстве. Глава Коми Владимир Уйба, который выехал на место происшествия, сообщал, что дом, где обрушился подъезд, был признан аварийным, это бывшее общежитие. После обрушения оттуда эвакуировали 14 человек, включая пятерых детей, сообщало управление МЧС РФ по Коми. Сейчас пострадавший дом оцеплен и охраняется сотрудниками полиции. Профильные службы контролируют состояние здания. Ранее власти Коми сообщали, что обрушение подъезда затронуло нежилую часть дома. Расселение его жильцов начнется с 15 мая. В настоящее время все жильцы эвакуированы, они находятся в пунктах временного размещения или у родственников.
https://ria.ru/20240511/obrushenie-1945252310.html
https://ria.ru/20240511/dom-1945250397.html
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происшествия, печора, россия, владимир уйба, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Печора, Россия, Владимир Уйба, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жильцы дома в Печоре, где обрушился подъезд, получат компенсации

Жильцы дома в Печоре, где обрушился подъезд, начнут получать компенсации 13 мая

© Фото : МЧС РоссииКирпичная пятиэтажка частично обрушилась в городе Печора в Коми
Кирпичная пятиэтажка частично обрушилась в городе Печора в Коми - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© Фото : МЧС России
Кирпичная пятиэтажка частично обрушилась в городе Печора в Коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Жильцы дома в городе Печора республики Коми, где в субботу обрушился подъезд, начнут получать компенсационные выплаты с 13 мая, сообщила пресс-служба главы региона.
«
"Владимир Уйба встретился с печорцами, проживавшими в частично обрушившемся доме. Встреча состоялась в пункте временного размещения... Глава обсудил с присутствующими вопрос о денежной компенсации, выплаты которой планируются уже с понедельника, 13 мая", – говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Прокуратура начала проверку после обрушения пятиэтажки в Печоре
Вчера, 15:37
Как сообщало республиканское управление МЧС РФ, в городе Печора на Печорском проспекте, 69 частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом. По предварительным данным, никто не пострадал, уточняли РИА Новости в ведомстве. Глава Коми Владимир Уйба, который выехал на место происшествия, сообщал, что дом, где обрушился подъезд, был признан аварийным, это бывшее общежитие. После обрушения оттуда эвакуировали 14 человек, включая пятерых детей, сообщало управление МЧС РФ по Коми.
Сейчас пострадавший дом оцеплен и охраняется сотрудниками полиции. Профильные службы контролируют состояние здания.
Ранее власти Коми сообщали, что обрушение подъезда затронуло нежилую часть дома. Расселение его жильцов начнется с 15 мая. В настоящее время все жильцы эвакуированы, они находятся в пунктах временного размещения или у родственников.
Пятиэтажка частично обрушилась в городе Печора в Коми - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
При обрушении дома в Коми эвакуировали 14 человек
Вчера, 15:23
 
ПроисшествияПечораРоссияВладимир УйбаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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