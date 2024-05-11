https://ria.ru/20240511/kiodo-1945210324.html

Япония уничтожит 77 процентов приобретенных лекарств от COVID-19

Япония уничтожит 77 процентов приобретенных лекарств от COVID-19 - РИА Новости, 11.05.2024

Япония уничтожит 77 процентов приобретенных лекарств от COVID-19

Правительство Японии намерено уничтожить около 77% приобретенных в прошлом пероральных лекарств от коронавируса на общую сумму около 300 миллиардов иен... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T09:54

2024-05-11T09:54

2024-05-11T09:54

япония

в мире

коронавирус covid-19

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ТОКИО, 11 мая – РИА Новости. Правительство Японии намерено уничтожить около 77% приобретенных в прошлом пероральных лекарств от коронавируса на общую сумму около 300 миллиардов иен (примерно 1,93 миллиарда долларов), сообщает агентство Киодо. После начала пандемии коронавируса правительство Японии приобрело лекарственные препараты в форме таблеток у различных производителей для 5,6 миллиона человек. К настоящему времени неиспользованными остались лекарства для примерно 4,3 миллиона человек. Так, согласно открытым данным, на которые ссылается агентство Киодо, правительство Японии приобрело препарат Xocova для 2 миллионов человек, препарат Lagevrio для 1,6 миллиона человек, а также препарат Paxlovid для 2 миллионов человек. По состоянию на конец прошлого финансового года (завершился 31 марта) неиспользованными остались Xocova для 1,77 милллиона человек, Lagevrio для 780 тысяч человек и Paxlovid для 1,75 миллиона человек. Все неиспользованные препараты будут уничтожены по мере истечения срока годности. Япония с 8 мая 2023 года понизила категорию коронавирусной инфекции, согласно закону об инфекционных заболеваниях, со второй, к которой относятся такие заболевания как туберкулез, до пятой, самой низкой, к которой, в частности, относятся сезонный грипп и сифилис.

https://ria.ru/20240419/covid-19-1940994108.html

https://ria.ru/20230920/eksport-1897428552.html

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

япония, в мире, коронавирус covid-19