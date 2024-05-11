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Япония уничтожит 77 процентов приобретенных лекарств от COVID-19 - РИА Новости, 11.05.2024
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09:54 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/kiodo-1945210324.html
Япония уничтожит 77 процентов приобретенных лекарств от COVID-19
Япония уничтожит 77 процентов приобретенных лекарств от COVID-19 - РИА Новости, 11.05.2024
Япония уничтожит 77 процентов приобретенных лекарств от COVID-19
Правительство Японии намерено уничтожить около 77% приобретенных в прошлом пероральных лекарств от коронавируса на общую сумму около 300 миллиардов иен... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T09:54
2024-05-11T09:54
япония
в мире
коронавирус covid-19
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ТОКИО, 11 мая – РИА Новости. Правительство Японии намерено уничтожить около 77% приобретенных в прошлом пероральных лекарств от коронавируса на общую сумму около 300 миллиардов иен (примерно 1,93 миллиарда долларов), сообщает агентство Киодо. После начала пандемии коронавируса правительство Японии приобрело лекарственные препараты в форме таблеток у различных производителей для 5,6 миллиона человек. К настоящему времени неиспользованными остались лекарства для примерно 4,3 миллиона человек. Так, согласно открытым данным, на которые ссылается агентство Киодо, правительство Японии приобрело препарат Xocova для 2 миллионов человек, препарат Lagevrio для 1,6 миллиона человек, а также препарат Paxlovid для 2 миллионов человек. По состоянию на конец прошлого финансового года (завершился 31 марта) неиспользованными остались Xocova для 1,77 милллиона человек, Lagevrio для 780 тысяч человек и Paxlovid для 1,75 миллиона человек. Все неиспользованные препараты будут уничтожены по мере истечения срока годности. Япония с 8 мая 2023 года понизила категорию коронавирусной инфекции, согласно закону об инфекционных заболеваниях, со второй, к которой относятся такие заболевания как туберкулез, до пятой, самой низкой, к которой, в частности, относятся сезонный грипп и сифилис.
https://ria.ru/20240419/covid-19-1940994108.html
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япония, в мире, коронавирус covid-19
Япония, В мире, Коронавирус COVID-19
Япония уничтожит 77 процентов приобретенных лекарств от COVID-19

Киодо: Япония уничтожит лекарства от COVID-19 на почти два миллиарда долларов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПроизводство лекарства от коронавируса
Производство лекарства от коронавируса - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Производство лекарства от коронавируса. Архивное фото
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ТОКИО, 11 мая – РИА Новости. Правительство Японии намерено уничтожить около 77% приобретенных в прошлом пероральных лекарств от коронавируса на общую сумму около 300 миллиардов иен (примерно 1,93 миллиарда долларов), сообщает агентство Киодо.
После начала пандемии коронавируса правительство Японии приобрело лекарственные препараты в форме таблеток у различных производителей для 5,6 миллиона человек. К настоящему времени неиспользованными остались лекарства для примерно 4,3 миллиона человек.
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Так, согласно открытым данным, на которые ссылается агентство Киодо, правительство Японии приобрело препарат Xocova для 2 миллионов человек, препарат Lagevrio для 1,6 миллиона человек, а также препарат Paxlovid для 2 миллионов человек. По состоянию на конец прошлого финансового года (завершился 31 марта) неиспользованными остались Xocova для 1,77 милллиона человек, Lagevrio для 780 тысяч человек и Paxlovid для 1,75 миллиона человек.
Все неиспользованные препараты будут уничтожены по мере истечения срока годности.
Япония с 8 мая 2023 года понизила категорию коронавирусной инфекции, согласно закону об инфекционных заболеваниях, со второй, к которой относятся такие заболевания как туберкулез, до пятой, самой низкой, к которой, в частности, относятся сезонный грипп и сифилис.
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