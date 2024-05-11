https://ria.ru/20240511/khinshteyn-1945269703.html

Хинштейн рассказал об обсуждении кандидатуры на пост главы Минцифры

Хинштейн рассказал об обсуждении кандидатуры на пост главы Минцифры - РИА Новости, 11.05.2024

Хинштейн рассказал об обсуждении кандидатуры на пост главы Минцифры

Обсуждение кандидатуры на пост министра цифрового развития на заседании комитета ГД по информполитике должно быть предметным и прямым, оно пройдет в расширенном РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T17:36

2024-05-11T17:36

2024-05-11T17:36

политика

александр хинштейн

госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Обсуждение кандидатуры на пост министра цифрового развития на заседании комитета ГД по информполитике должно быть предметным и прямым, оно пройдет в расширенном формате, заявил глава комитета Александр Хинштейн. "Это должен быть предметный, прямой разговор о проблемах и предлагаемых решениях; о стратегии работы кандидата. Возможность депутатам (и не только!) поднять волнующие их вопросы, задать будущий вектор. Учитывая значимость, заседание ИТ-комитета проведем в расширенном формате", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, по ВКС в нем примут участие коллеги из Совета Федерации, Общественной палаты, СПЧ, РСПП, руководители крупнейших госкомпаний, отраслевых и общественных структур и представители парламентских фракций.

https://ria.ru/20240511/putin-1945240687.html

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политика, александр хинштейн, госдума рф, совет федерации рф