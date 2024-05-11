Хинштейн рассказал об обсуждении кандидатуры на пост главы Минцифры
Хинштейн: заседание комитета ГД по информполитике пройдет в расширенном формате
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Обсуждение кандидатуры на пост министра цифрового развития на заседании комитета ГД по информполитике должно быть предметным и прямым, оно пройдет в расширенном формате, заявил глава комитета Александр Хинштейн.
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"Это должен быть предметный, прямой разговор о проблемах и предлагаемых решениях; о стратегии работы кандидата. Возможность депутатам (и не только!) поднять волнующие их вопросы, задать будущий вектор. Учитывая значимость, заседание ИТ-комитета проведем в расширенном формате", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его словам, по ВКС в нем примут участие коллеги из Совета Федерации, Общественной палаты, СПЧ, РСПП, руководители крупнейших госкомпаний, отраслевых и общественных структур и представители парламентских фракций.
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