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Хинштейн рассказал об обсуждении кандидатуры на пост главы Минцифры - РИА Новости, 11.05.2024
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17:36 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/khinshteyn-1945269703.html
Хинштейн рассказал об обсуждении кандидатуры на пост главы Минцифры
Хинштейн рассказал об обсуждении кандидатуры на пост главы Минцифры - РИА Новости, 11.05.2024
Хинштейн рассказал об обсуждении кандидатуры на пост главы Минцифры
Обсуждение кандидатуры на пост министра цифрового развития на заседании комитета ГД по информполитике должно быть предметным и прямым, оно пройдет в расширенном РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T17:36
2024-05-11T17:36
политика
александр хинштейн
госдума рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Обсуждение кандидатуры на пост министра цифрового развития на заседании комитета ГД по информполитике должно быть предметным и прямым, оно пройдет в расширенном формате, заявил глава комитета Александр Хинштейн. "Это должен быть предметный, прямой разговор о проблемах и предлагаемых решениях; о стратегии работы кандидата. Возможность депутатам (и не только!) поднять волнующие их вопросы, задать будущий вектор. Учитывая значимость, заседание ИТ-комитета проведем в расширенном формате", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, по ВКС в нем примут участие коллеги из Совета Федерации, Общественной палаты, СПЧ, РСПП, руководители крупнейших госкомпаний, отраслевых и общественных структур и представители парламентских фракций.
https://ria.ru/20240511/putin-1945240687.html
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политика, александр хинштейн, госдума рф, совет федерации рф
Политика, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Хинштейн рассказал об обсуждении кандидатуры на пост главы Минцифры

Хинштейн: заседание комитета ГД по информполитике пройдет в расширенном формате

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Обсуждение кандидатуры на пост министра цифрового развития на заседании комитета ГД по информполитике должно быть предметным и прямым, оно пройдет в расширенном формате, заявил глава комитета Александр Хинштейн.
«
"Это должен быть предметный, прямой разговор о проблемах и предлагаемых решениях; о стратегии работы кандидата. Возможность депутатам (и не только!) поднять волнующие их вопросы, задать будущий вектор. Учитывая значимость, заседание ИТ-комитета проведем в расширенном формате", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его словам, по ВКС в нем примут участие коллеги из Совета Федерации, Общественной палаты, СПЧ, РСПП, руководители крупнейших госкомпаний, отраслевых и общественных структур и представители парламентских фракций.
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