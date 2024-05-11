https://ria.ru/20240511/kharkov-1945187046.html
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.05.2024
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в Харькове, сообщает издание "Украинская правда" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T00:21
2024-05-11T00:21
2024-05-11T03:06
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Харькове, сообщает издание "Украинская правда" в своем Telegram-канале. "Взрывы в Харькове", — говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Позднее украинское издание "Общественное" сообщило о двух новых взрывах в городе.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Полтавской областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240510/vzryvy-1945183604.html
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В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Украинская правда": в Харькове прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога