https://ria.ru/20240511/khamas-1945192234.html

Лидер ХАМАС может находиться в тоннелях на юге Газы, пишут СМИ

Лидер ХАМАС может находиться в тоннелях на юге Газы, пишут СМИ - РИА Новости, 11.05.2024

Лидер ХАМАС может находиться в тоннелях на юге Газы, пишут СМИ

Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар может находиться в тоннелях под городом Хан-Юнис на юге анклава, пишет газета Times of Israel со ссылкой на двух... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T02:33

2024-05-11T02:33

2024-05-11T02:33

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израиль

рафах (провинция)

россия

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар может находиться в тоннелях под городом Хан-Юнис на юге анклава, пишет газета Times of Israel со ссылкой на двух израильских чиновников. В комментарии изданию два официальных лица не смогли сказать с полной уверенностью, где именно находится Синвар, однако поделились информацией, которая есть в распоряжении израильской разведки. "Они сослались на недавние оценки разведки, которые определили его местоположение в подземных тоннелях в районе Хан-Юниса, около пяти миль (приблизительно восемь километров - ред.) к северу от Рафаха", - пишет издание. В ночь на вторник сухопутные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией. В конце января американская газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников писала, что Израилю пока удалось повредить или вывести из строя лишь от 20% до 40% подземных тоннелей движения ХАМАС в секторе Газа, также имеются сложности с оценкой масштабов этой подземной сети. Ранее газета New York Times со ссылкой на израильских чиновников писала, что армия Израиля предполагает, что сеть тоннелей, построенных ХАМАС под сектором Газа, может быть гораздо больше, чем предполагалось, и что понадобятся годы, чтобы ее полностью разрушить. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240511/gaza-1945191801.html

https://ria.ru/20240511/izrail-1945187833.html

https://ria.ru/20240510/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа