https://ria.ru/20240511/izrail-1945187833.html

США допустили, что Израиль нарушил международные обязательства

США допустили, что Израиль нарушил международные обязательства - РИА Новости, 11.05.2024

США допустили, что Израиль нарушил международные обязательства

У США есть основания полагать, что Израиль использовал американское оружие в нарушение международных обязательств по защите мирного населения, говорится в... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T00:42

2024-05-11T00:42

2024-05-11T09:27

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ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. У США есть основания полагать, что Израиль использовал американское оружие в нарушение международных обязательств по защите мирного населения, говорится в докладе Белого дома для конгресса. "Учитывая значительную зависимость Израиля от произведенной в США оборонной продукции, есть основания полагать, что оборонные статьи использовались израильскими силами безопасности с 7 октября в случаях, несовместимых с его обязательствами по международному гуманитарному праву", — говорится в опубликованном документе. Также подчеркивается, что при использовании американского оружия могли не учитываться практики смягчения ущерба гражданскому населению. Госдепартамент изучал применение оружия Израилем и шестью другими государствами, участвующими в различных вооруженных конфликтах. Если будет установлено, что страна нарушила международное гуманитарное право или препятствовала доставке гуманитарной помощи, поддерживаемой США, это может привести к приостановке американской военной помощи. В среду шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идет об одной партии военной помощи. Позднее Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки Тель-Авиву авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открыли огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. После этого армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую авиационные удары по гражданским объектам. Израиль также объявил о полной блокаде анклава: была остановлена поставка воды, продуктов, электричества, лекарств, топлива. По данным минздрава Газы, число погибших при ударах по анклаву превысило 34 тысячи, пострадали свыше 78 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха. Город расположен на самом юге анклава у границы с Египтом и считается последним оплотом ХАМАС. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента РФ Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остаётся источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240510/erdan-1945172056.html

https://ria.ru/20240510/rafakh-1945140937.html

https://ria.ru/20240510/konflikt-1915630213.html

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